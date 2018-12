Nocoj na TV SLO 1: Dr. Mukwege - zdravnik, ki rešuje ženske

Mukwege za pomoč žrtvam spolnega nasilja prejel Nobelovo nagrado

4. december 2018 ob 16:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Doktor Denis Mukwege je na nemirnem območju pokrajine Kivu v Demokratični republiki Kongo pred skoraj 20 leti ustanovil bolnišnico, kjer operativno zdravijo žrtve spolnega nasilja.

Bolnišnica jim omogoči zdravstveno oskrbo in moralno pomoč pri ponovni vključitvi v življenje. Skoraj ves vodstveni kader v bolnišnici so kongovske ženske.

Mukwege je bolnišnico Panzi ustanovil leta 1999, v njej pa so do danes oskrbeli že okoli 50.000 žrtev spolnega nasilja v Demokratični republiki Kongo.

Večkrat je obsodil nekaznovanost množičnih posilstev in kritiziral vlado Demokratične republike Kongo in druge države, da niso storile dovolj, da bi ustavili uporabo spolnega nasilja nad ženskami kot strategijo in orožje v vojni.

Doktor Mukwege je za svoj dolgoletni boj za pravice žensk in žrtev spolnega nasilja prejel Nobelovo nagrado za mir.

"Zdravnik, ki rešuje ženske"

Vabljeni k ogledu francosko-senegalskega dokumentarnega filma z naslovom "Dr. Mukwege, zdravnik, ki rešuje ženske" nocoj ob 20.55 na prvem programu Televizije Slovenija.

V oddaji se zvrstijo izpovedi žrtev ter pričevanja dr. Mukwegeja, Nobelovega nagrajenca za mir leta 2018, in njegovih sodelavcev, ki razkrivajo spolno nasilje.

J. R.