Norveška policija v Oslu nadzorovano razstrelila "bombi podobno napravo"

Nič ni znanega o osumljencu

9. april 2017 ob 08:30

Oslo - MMC RTV SLO/Reuters

Policija v Oslu je našla "bombi podobno napravo" v plastični vrečki in jo nadzorovano razstrelila, so sporočile oblasti. Osumljenca, ki naj bi vrečko nosil, so že prijeli.

Policija je dejala, da naj naprava ne bi bila zmožna povzročiti velike škode. "Hrup eksplozije je bil močnejši, kot bi ga lahko povzročil samo naš eksploziv," je dejal predstavnik policije. To bi lahko nakazovalo, da je bil v vrečki res eksploziv. Na prizorišču bodo izvedli dodatno preiskavo.

Informacij o osumljencu policija ni posredovala, poroča Reuters. Do dogodka je prišlo v predelu mesta Groenland, kjer so priljubljeni bari in restavracije, manj kot kilometer stran od incidenta pa je tudi glavna policijska postaja.

V sosednji Švedski je v petek tovornjak zapeljal v množico ljudi v Stockholmu, pri čemer so umrli štirje ljudje, 15 pa je ranjenih. Policija meni, da naj bi šlo za teroristični napad.

Leta 2011 je skrajni desničar Anders Behring Breivik razstrelil avtomobil bombo v Oslu in pri tem ubil osem ljudi ter uničil vladno poslopje, nato pa je na bližnjem otoku Utoeya ustrelil in ubil 69 ljudi.

