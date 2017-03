Nov krog pogajanj o Siriji v Ženevi. Večji preboj ni pričakovan.

De Mistura na diplomatski turneji

23. marec 2017 ob 17:19

Ženeva - MMC RTV SLO/STA

V Ženevi se je začel nov krog pogajanj o Siriji pod okriljem ZN-a, ki pa verjetno ne bo prinesel večjega preboja. Ni načrtovano, da bi predstavniki vlade in opozicije sedli za isto mizo.

Namestnik odposlanca ZN-a za Sirijo Staffana de Misture Ramzi Ezeldin Ramzi se je najprej sestal z vladnimi pogajalci, nato pa v drugem hotelu še s predstavniki opozicije. "Danes smo začeli predhodne pogovore," je po srečanju s predstavniki sirskega predsednika Bašarja Al Asada sporočil Ramzi. "Upamo, da se bodo vsebinski pogovori začeli jutri," je dodal.

De Mistura medtem končuje diplomatsko turnejo v ključnih državah, ki so vpletene v sirsko vojno. Obiskal je Moskvo, Rijad in Ankaro, v Ženevo pa se vrača drevi, ko bo znova prevzel vodenje pogajanj. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, za zdaj ni načrtovano, da bi predstavniki vlade in opozicije sedli za isto mizo.

Pogajanj so v preteklih štirih krogih prinesla sicer le malo napredka, njihov cilj pa je doseči politični dogovor za končanje vojne, v kateri je umrlo več kot 320.000 ljudi, več milijonov pa jih je razseljenih.

De Mistura širil optimizem

De Mistura je ob koncu prejšnjega kroga pogajanj minuli mesec poskušal vliti nekaj optimizma, ko je dejal, da je vse pripravljeno za napredek v pogovorih. Ponovil je, da sirske vojne ni možno končati z vojaško silo.

Analitiki medtem ne delijo njegovega optimizma. Menijo, da so možnosti za kompromis med sprtimi stranmi najmanjše do zdaj, deloma zato, ker sirska vlada krepi svoj položaj na terenu.

Potem ko se je leta 2015 v sirski konflikt v podporo Asadu vmešala Rusija, je vlada prevzela pobudo. Konec lanskega leta je recimo zavzel celoten Alep, ki je bil več let delno pod nadzorom upornikov.

V Siriji sicer še vedno velja krhka prekinitev ognja, ki pa je vse bolj ogrožena, saj so uporniki skupaj z džihadististi v preteklih dneh sprožili nepričakovani ofenzivi na vladne položaje v Damasku in osrednji pokrajini Hama. Vladne sile so odgovorile z letalskimi napadi na uporniške cilje.

B. V.