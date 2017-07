Nov načrt reševanja begunske situacije Triton v korist Italije

Lordska zbornica: Morska operacija Sophia neuspešna

12. julij 2017 ob 09:34,

zadnji poseg: 12. julij 2017 ob 10:45

London - MMC RTV SLO/STA

Evropska agencija za zunanje meje Frontex in države članice Evropske unije so se dogovorile, da bodo reševalno operacijo begunske situacije Triton prilagodile v korist Italije.

Agencija Frontex je na sestanku v poljski Varšavi napovedala, da bodo oblikovali delovno skupino, ki bo pripravila nov operativni načrt operacije Triton, ki bi razbremenil močno obremenjeno Italijo.

Kljub temu Italija ni dobila zagotovila, da bodo tudi druge države odprle svoja pristanišča za sprejem ladij z begunci, čeprav so predstavniki Italije na srečanju izrazili željo po tem.

V skladu z veljavnim načrtom mora namreč Italija sprejeti vse begunce, ki jih s svojimi ladjami reši Frontex. Udeleženci srečanja so se zato strinjali, da se Italija spopada z izjemnimi pritiski in potrebuje dodatno pomoč EU-ja in Frontexa.

Preiskava lordske zbornice graja operacijo Sophia

Preiskava posebnega odbora zgornjega doma britanskega parlamenta je ugotovila, da pomorska reševalna operacija Sophia ni vplivala na onemogočanje tihotapcev.

Nasprotno, operacija Sophia je posredno privedla do več smrti beguncev na odprtem morju, saj so v sklopu operacije uničevali tihotapske ladje, zato so tihotapci begunce na pot pošiljali v neprimernih lesenih in gumijastih plovilih, poroča Guardian.

Odbor lordske zbornice zaključuje, da operacija Sophia, ki jo podpira tudi Velika Britanija in katere glavni cilj je bilo zmanjšati tihotapljenje ljudi, na tem področju ni dosegla pričakovanj, zato naj njen mandat ne bi bil obnovljen, poroča BBC.

Poročilo sicer dodaja, da je iskanje in reševanje v Sredozemskem morju rešilo veliko življenj in naj se zato nadaljuje. Britanska vlada je ob tem sporočila, da so britanske ladje prispevale k utonitvi manj otrok.

EU operacijo sprožil leta 2015

Operacijo Sophia je 25 članic EU-ja sprožilo leta 2015, potem ko je več sto beguncev utonilo na morski poti v Evropo. Cilj operacije je bilo prekiniti organizirani kriminal, vključno s tihotapljenjem in trgovino s človeškim blagom na območju južnega osrednjega Sredozemlja.

Posebni odbor Evropske unije za zunanje zadeve ugotavlja, da se je v letu 2016 v primerjavi z letom prej prihod migrantov po omenjeni morski poti povečal za 18 odstotkov - s slabih 154.000 na dobrih 181.000, poroča BBC.

Operacije "le" humanitarni uspeh

Voditeljica odbora baronica Verma je dejala, da je bila pomorska operacija Sophia napačno orodje za napad na tihotapstvo, saj se to začne na obalah. Vseeno je operacijo označila za "humanitarni uspeh".

"Prihodnost operacij Velike Britanije in EU-ja se mora osredotočiti na tihotapstvo v državah izvora beguncev in tranzitnih državah. Treba je spodbuditi trajnostni ekonomski razvoj ter dobro vladanje v teh deželah," meni baronica in dodaja, da si Italija zasluži priznanje za delovanje v prvih vrstah ob množičnem prihodu ljudi iz severne Afrike v Evropo.

Ugotovitve raziskave v številkah

Reševalne ladje operacije Sophia so od začetka operacije rešile več kot 33.000 ljudi. Utopitve v Sredozemskem morju so bile leta 2016 pogostejše za 42 odstotkov - utonilo je okoli 4.500 ljudi v primerjavi s 3.175 v letu 2015. Do zdaj so v letošnjem letu potrdili 2.150 smrti.

Za preprečevanje tihotapstva na obalah je nujno potrebna tudi enotna vlada v Libiji. V sklopu operacije so aretirali 110 osumljenih tihotapstva in onesposobili 463 tihotapskih ladij, še poroča BBC.

J. R.