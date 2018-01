Nov napad v Kabulu – tarča tokrat vojaško oporišče

IS in tailbani povečali število napadov

29. januar 2018 ob 07:17

Kabul - MMC RTV SLO, Reuters

Samooklicana Islamska država je prevzela odgovornost za napad na vojaško oporišče blizu akademije na zahodu glavnega mesta Afganistana Kabula.

Kot poroča BBC, sta bila v napadu, ki ga je tik pred zoro izvedlo vsaj pet močno oboroženih borcev skrajne skupine, ubita najmanj dva afganistanska vojaka, še deset pa je bilo ranjenih. Z afganistanskega ministrstva za obrambo so sporočili še, da so mrtvi trije napadalci, enega pa so aretirali. Eden se je razstrelil pred tarčo napada.

Pred dvema dnevoma je bilo v enem najhujših napadov v zadnjih letih po eksploziji reševalnega vozila v bližini poslopja notranjega ministrstva v središču Kabula ubitih več kot sto ljudi, več kot 200 pa je bilo ranjenih. Pred tednom dni je v napadu na luksuzen hotel v glavnem mestu umrlo več kot 20 ljudi, večinoma tujcev. Oba napada so izvedli talibani.

T. i. Islamska država in talibani so v zadnjem času povečali število napadov v Afganistanu. Oblasti so v soboto izdale varnostno opozorilo, da IS načrtuje "izvedbo agresivnih napadov" na supermarkete, trgovine in hotele, ki jih obiskujejo tujci. Borci skrajne skupine so pred nekaj dnevi sicer napadli urad mednarodne nevladne organizacije Rešimo otroke (Save the Children) v mestu Džalalabad na vzhodu Afganistana.

Afganistanske vojaške ustanove so pogosto tarče napadov. Baza, kjer je bi izveden napad, je ob vojaški akademiji Maršal Fahim, ki je že bila tarča napada talibanov. Oktobra lani so napadli minibus. Ubitih je bilo 15 kadetov.

T. J.