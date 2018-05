Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.3 od 12 glasov Ocenite to novico! Indonezijski policisti preiskujejo okolico sedeža policije, pred katerim sta se razstrelila samomorilska napadalca. Foto: Reuters Družina, ki je izvedla nedeljske napade na tri cerkve. Foto: Reuters Sorodne novice Samomorilske napade na cerkve v Indoneziji izvedla ena družina Dodaj v

Nov napad v Surabaji izvedla petčlanska družina z osemletnim otrokom

Indonezija je država z največjim številom muslimanov

14. maj 2018 ob 07:30

Surabaja - MMC RTV SLO, Reuters

V drugem največjem indonezijskem mestu Surabaja je odjeknil nov napad - potem ko so v nedeljo člani ene družine napadli tri cerkve in ubili 13 ljudi, se je dan pozneje pred sedežem policije znova razstrelila družina.

V napadu je bilo nekaj policistov ranjenih, morebitno število žrtev pa še ni znano. Na posnetku, ki ga je predvajala indonezijska televizija, je videti dva motorja, ki sta pripeljala do avtomobilov na nadzorni točki in eksplodirara v trenutku, ko so se mu približali policisti. Oblasti so sporočile, da so bili napadalci člani iste petčlanske družine, med drugim osemletni otrok. Odgovornosti za današnji napad ni prevzel še nihče.

Indonezijski predsednik Joko Widodo je niz napadov označil za "strahopetno, nespoštljivo in nečloveško dejanje" in dodal: "Pri dejavnostih za ustavitev terorizma ne bomo izbirali ukrepov." Minister za varnost Wiranto pa je dejal, da bosta policija in vojska združili moči in poskrbeli za večjo varnost v tej jugovzhodni azijski državi.

Razstrelili so se otroci, stari 9, 12, 16 in 18 let

Za zdaj ni jasno, ali je imel ponedeljkov napad kakšno povezavo z nedeljskimi, ki so se zgodili v razmiku desetih minut in ki so jih izvedli pripadniki ene družine. V eni cerkvi so se namreč razstrelile mati in 9- ter 12-letna hčerka, v drugih dveh pa oče oziroma dva sinova, stara 16 in 18 let. Odgovornost za te napade je prevzela skrajna sunitska skupina Islamska država. Družina se je nedavno vrnila iz Sirije.

To je bil prvi teroristični napad v Indoneziji, v katerem so bili vključeni otroci. Poleg žrtev je bilo več kot 40 ljudi tudi ranjenih.

Indonezija je večinsko muslimanska država, saj je 90 odstotkov prebivalcev muslimanov. Gre obenem za največjo muslimansko državo na svetu, v zadnjih mesecih pa je naraslo število oboroženih islamističnih dejavnosti. Ta mesec so se varnostne sile 36 ur spopadale z islamističnimi zaporniki v strogo varovanem zaporu na obrobju Džakarte.

Leta 2002 sta v bombnih napadih na otoku Baliju umrla 202 človeka, kar je najhujši napad v Indoneziji, po katerem so oblasti začele zatirati skrajne skupine. V zadnjih letih pa je bilo več napadov, za katere je odgovornost prevzel IS.

Januarja leta 2016 so bili v nizu eksplozij in streljanju v središču Džakarte ubiti štirje civilisti in štirje napadalci, februarja letos pa je bilo več ljudi ranjenih v napadu z mečem v cerkvi v Slemanu. Policija je sporočila, da se je napadalec pred tem želel pridružiti IS-ju v Siriji.

Želijo ustanoviti provinco IS-ja

Islamska država in z njo povezane skupine v jugovzhodni Aziji ohranjajo vpliv in moč, med njene borce pa še naprej vstopa veliko Indonezijcev, piše BBC. Zavezanost ciljem IS-ja je javno izrazilo kar 30 indonezijskih skupin, ki imajo za cilj ustanovitev uradne province Islamske države v jugovzhodni Aziji. Skrajnežem IS-ja v Siriji in Iraku naj bi se poleg tega pridružilo več sto Indonezijcev.

A. P. J.