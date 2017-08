Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tla so nemirna tudi na Krku. Foto: BoBo Sorodne novice Širše območje Reke stresel potres z magnitudo 4,1 Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nov niz potresov na območju Kvarnerja

Mnogi turisti so noč preživeli na prostem

9. avgust 2017 ob 10:47

Reka - MMC RTV SLO, STA

Tla v Kvarnerju na Hrvaškem se še vedno niso umirila. V torek ob 22.42 so potres s magnitudo 3,7 stopnje po Richterjevi lestvici izmerili med otokom Krk in mestom Jadranovo.

Po podatkih Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra je po potresu območje prizadelo še nekaj šibkejših potresnih sunkov. Približno uro kasneje so namreč seizmologi izmerili potres z magnitudo 3,3, okoli 4.00 v sredo pa še potres z magnitudo 2,9, ki je imelo žarišče pri kraju Selce. Okoli 6.30 so jugovzhodno od Crikvenice izmerili tudi potresni sunek z magnitudo 2,2.

Potresi naj bi po navedbah prič povzročili tudi manjšo gmotno škodo.

Ker se tla tresejo na turistično obleganih območjiih, so domačini in turisti, med katerimi je tudi veliko Slovencev, zaradi potresov zaskrbljeni, zato so nekateri noč preživeli v avtomobilih. Mnogo je tresenje tal tudi prebudilo.

Območje Reke in bližnjih mest se je treslo tudi v torek, ko so ob 11.35 izmerili potres z magnitudo 4,1 stopnje po Richterjevi lestvici.

A. P. J.