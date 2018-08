Nov potresni sunek na Lomboku. Žrtev potresa naj bi bilo že več kot 300.

Vse manj možnost, da bi našli preživele

9. avgust 2018 ob 09:25

Džakarta - MMC RTV SLO

Indonezijski otok Lombok je stresel nov močnejši potresni sunek. Število žrtev nedeljskega potresa z močjo 6,9 pa medtem še kar raste. Po uradnih podatkih je umrlo več kot 160 ljudi, po neuradnih pa se število smrtnih žrtev bliža številki 400.

Kot so sporočili iz indonezijske agencije za zaščito pred naravnimi nesrečami, so doslej uradno našteli 168 žrtev. Tiskovni predstavnik te agencije Sutopo Nugroho je dejal, da lokalne oblasti in vojska govorijo že o najmanj 381 žrtvah nedeljskega potresa, vendar je opozoril, da ti podatki še niso preverjeni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Državna tiskovna agencija Antara poroča o 347 mrtvih.

V nedeljskem potresu je bilo okoli 1.500 ljudi huje poškodovanih, brez strehe nad glavo je ostalo več kot 156.000 ljudi.

Nov potresni sunek razmeroma plitko

Posledice današnjega močnejšega potresnega sunka še niso znane, nekateri posnetki pa kažejo nove poškodbe na stavbah in električnem omrežju.

Indonezijski seizmologi so magnitudo ocenili na 6,2. Žarišče potresa je bilo sicer na severozahodu otoka na globini okoli 12 kilometrov, kar je relativno plitko in bi lahko povzročil dodatno škodo, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Čutili so ga na vsem otoku, je povedal Sutopo Nugroho. "Od nedelje smo zaznali že 355 popotresnih sunkov," je povedal.

Po poročanju AFP-ja je današnji sunek povzročil nov preplah med tamkajšnjimi prebivalci. Mnogi so zbežali na prosto, veliko so jih oblile solze.

Na območju se še vedno nadaljujejo iskalne akcije za pogrešanimi po nedeljskem potresu. Možnosti, da bodo morda še našli kakšnega preživelega med ruševinami, so sicer vse manjše, še navaja AFP.

