Nov samomorilski napad v Kabulu: najmanj 29 mrtvih, 52 ranjenih

Odgovornost prevzela t. i. Islamska država

21. marec 2018 ob 13:16

Kabul - MMC RTV SLO, STA

V afganistanskem glavnem mestu Kabul je bilo v samomorilskem napadu ob prazniku nauruz v počastitev začetka pomladi po podatkih afganistanskega ministrstva za zdravje ubitih najmanj 29 ljudi, 52 jih je bilo ranjenih.

Na ministrstvu predvidevajo, da bi se utegnilo število smrtnih žrtev, med katerimi so tudi otroci in ženske, še povečati, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Samomorilski napadalec se je razstrelil v četrti Kart e Šahi na zahodu mesta. V bližini je šiitska mošeja, v kateri vsako leto potekajo slovesnosti ob nauruzu, ki zaznamuje prehod v novo leto, kar praznujejo predvsem šiiti. Medtem skrajneži v novoletnih slovesnostih vidijo poganstvo.

Kot menijo na afganistanskem notranjem ministrstvu, je bil napadalec očitno na poti do mošeje, a so ga najverjetneje ustavili strogi varnostni ukrepi, ki so jih uvedli ob začetku novoletnega slavja, zato se je razstrelil pred večjo bolnišnico Ali Abad in blizu kabulske univerze v omenjeni četrti. Med žrtvami je največ mimoidočih, ki so bili na poti v mošejo.

Odgovornost prevzel IS

Odgovornost za napad je že prevzela samooklicana Islamska država, ki je v preteklih mesecih v Afganistanu izvedla že več napadov na šiitske mošeje. V napadih je po poročanju Al Džazire samo v Kabulu umrlo več kot 200 ljudi. Talibani so uro po napadu na družbenem omrežju Twitter sporočili, da za napad niso odgovorni.

V Afganistanu 20. marca praznujejo nauruz, začetek šiitskega novega leta. Med številnimi Afganistanci velja za zelo priljubljen družinski praznik, ko se med seboj obiskujejo, pripravljajo piknike in se odpravijo v mošeje k molitvi.

B. V.