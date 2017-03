Nova ameriška vlada bi porezala proračun na vseh področjih, razen na treh

Maja pride na mizo celoten proračun

16. marec 2017 ob 16:49,

zadnji poseg: 16. marec 2017 ob 17:38

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriški predsednik Donald Trump je v predlogu proračuna predlagal zvišanje proračuna zgolj za vojsko, za desetino, za domovinsko varnost in veterane. Vsem drugim področjem bi odvzel denar.

Po besedah direktorja urada Bele hiše za proračun Micka Mulvaneyja proračun predstavlja pretvorbo Trumpove politike v številke. Največ naj bi z novim proračunom izgubila ameriško zunanje ministrstvo in agencija za okolje, saj obema grozi za skoraj tretjino manjši proračun. Okoljska agencija bi s tem izgubila okoli 3.200 delovnih mest oziroma več kot petino vseh.

State Department in agencija ZDA za mednarodni razvoj lahko računata z 28-odstotnim znižanjem proračuna, predvsem ker bo manj denarja za programe pomoči v tujini. Državni sekretar Rex Tillerson se je na to odzval z besedami, da voljno sprejema zmanjšanje proračuna. "Jasno je, da je bila raven porabe, kakršno je imel State Department, nevzdržna," je dejal Tillerson in dodal, da bodo "lahko naredili veliko z manj dolarji".

Trump je v svojem prvem proračunu v okviru finančnih rezov za državne razvojne programe predlagal ukinitev financiranja programov ZN-a, povezanih z okoljem oz. bojem proti podnebnim spremembam, manj bi šlo tudi za mirovne operacije ZN-a. Pri Svetovni banki, ki financira programe za revne države, se namerava ukiniti 650 milijonov dolarjev. Nespremenjena pa je pomoč Izraelu, ki ostaja pri treh milijardah dolarjev.

Za kmetijstvo, delo in pravosodje je predvidenih po 21 odstotkov manj dolarjev.

Jemali bi brezdomcem, muzejem, knjižnicam ...

Ministrstvo za stanovanja in urbani razvoj, ki predvsem skrbi za namestitve revnih prebivalcev ZDA, bo ostalo brez 6,2 milijarde dolarjev oziroma 13 odstotkov, ker bo minister Ben Carson ukinil neučinkovite programe, ki jih še skuša najti. Rezi bi po predlogu doleteli tudi javni medij PBS.

Ministrstvo za promet bi prav tako ostalo brez 13 odstotkov proračuna, napovedano povečanje porabe za infrastrukturo pa menda pride v celovitejšem predlogu maja. Ukinile bi se tudi subvencije za lokalna letališča, kjer živijo njegovi volivci.

Ministrstvu za energijo bi proračun oklestili za več kot pet odstotkov, vendar pa bo uprava za jedrsko energijo in orožje znotraj tega dobila toliko več.

Kljub nasprotovanju višjim davkom Trumpov osnutek predvideva dolar nove takse za vsako letalsko vozovnico v eno smer. Železnica Amtrak, ki gre republikancem že desetletja v nos, ker ni sposobna preživeti brez subvencij, bo ostala brez denarja za nedobičkonosne proge.

Nekaj socialnih programov bo vseeno ostalo pri življenju. Med drugim pomoč v hrani za nosečnice in otroke, pomoč temnopoltim univerzam, pomoč revnim pri nakupu stanovanj ali najemninah. Nacionalni inštitut za zdravje bo izgubil skoraj šest milijard dolarjev.

Zajetno povečanje za vojsko

Vojaški proračun bi se po drugi strani okrepil za zajetnih 52,3 milijarde dolarjev. Za primerjavo, to je več, kot znaša vojaški proračun Indije, in nekoliko manj, kot je vojaški proračun Velike Britanije. Osnovni proračun znaša 574 milijard dolarjev, še 65 milijard pa je namenjenih za vojaške operacije v tujini, ki že potekajo.

Obrambnemu ministrstvu po višini povečanja proračuna sledi ministrstvo za domovinsko varnost, ki bo deležno 6,8-odstotnega povečanja proračuna, vključno s takojšnjo namenitvijo 1,5 milijarde dolarjev za izgradnjo zidu ob meji z Mehiko letos in nato še 2,6 milijarde dolarjev prihodnje leto.

Objavljeni predlog se nanaša le na porabo, ki jo letno določi kongres, skupaj pa predstavlja manj kot tretjino vse zvezne porabe v ZDA in ne vsebuje plačil obresti zveznega dolga in tako imenovane obvezne porabe, v katero so vključeni programi socialne varnosti ter programa Medicare and Medicaid. Besedilo mora zdaj pregledati in še kongres, maja pa bo Trump predstavil celoten proračun.

A. Č.