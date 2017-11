Nova finančna afera: rajski dokumenti razkrili davčne oaze svetovne elite

ICIJ začel objavljati razkritja 13 milijonov dokumentov

5. november 2017 ob 21:50,

zadnji poseg: 5. november 2017 ob 22:35

London - MMC RTV SLO, STA

Dobro leto po razkritju panamskih dokumentov je Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ) objavil prve t. i. rajske dokumente, ki razkrivajo davčne utaje in pranje denarja bogatašev in politikov, med katerimi je tudi britanska kraljica Elizabeta.

Objavljen je prvi sveženj 13,4 milijona dokumentov, ki jih preučujejo ICIJ in skoraj 100 medijskih hiš, med katerimi je tudi slovenski časopis Delo. Nedeljsko razkritje je le majhen delež ogromne davčne in finančne afere, v kateri je udeleženih več sto ljudi in podjetij. Dokumenti razkrivajo, kako so politiki, multinacionalke, zvezdniki in drugi premožneži prek fundacij in fiktivnih podjetij svoj denar skrili pred obdavčenjem, poroča BBC.

Razkriti dokumenti kažejo, kako globoko se prepletata sistem davčnih oaz in svet premožnih posameznikov in korporacijskih velikanov, kot so Apple, Nike, Uber in druga svetovna podjetja.

Trumpov minister solastnik ruskih podjetij

Dokumenti razkrivajo lastniški delež ameriškega ministra za trgovino, milijarderja Wilburja Rossa, v nekaterih ruskih podjetjih, med njimi tudi tistih, ki so pod ameriškimi sankcijami, dokazujejo pa tudi Rossovo poslovanje z družino ruskega predsednika Vladimirja Putina, poroča Guardian. Ross je v 90. letih Donalda Trumpa rešil pred stečajem, ameriški predsednik pa ga je po izvolitvi imenoval na mesto ministra za trgovino. Tudi po zavzetju položaja je Ross ohranil delež v ruskem podjetju za prevoz nafte in plina, katerega solastniki so tudi Putinov zet Kiril Šamalov in še dva človeka, proti katerima so uperjene sankcije ZDA. Razkritje bo še prililo olje na ogenj pereči debati o ruskem vmešavanju v ameriške predsedniške volitve.

Facebook in Twitter prejemala ruske milijone

Facebook in Twitter sta skupno prejela več sto milijonov dolarjev sredstev iz Rusije. Za večino naložb je odgovoren ruski tehnološki magnat Jurij Milner, ki je solastnik podjetja, v katerem ima delež tudi Trumpov zet in svetovalec Jared Kushner. Sredstva za investicije naj bi leta 2011 prispevala državna banka VTB, 191 milijard dolarjev za Twitter, in investicijski holding energetskega giganta Gazprom, ki je prek fiktivnega podjetja kupil za milijardo dolarjev Facebookovih delnic.

Lord Aschcroft brez naslova v Veliki Britaniji

Lordu Michaelu Aschcroftu, nekdanjemu podpredsedniku britanske konservativne stranke, in njenemu velikemu pokrovitelju dokumenti očitajo nekatere nepravilnosti pri nakazovanju denarja, več sto milijonov evrov, na Bermude. Aschcroft v Veliki Britaniji prav tako ni imel prijavljenega stalnega prebivališča, s čimer se je izognil plačilu davkov, še poroča BBC.

Sumljivi posli za lastništvom Evertona

Dokumenti nakazujejo tudi na nepravilnosti pri lastništvu britanskega nogometnega kluba Everton, ki bi lahko kršil pravila britanske prve lige, po katerih posameznik, ki ima v lastništvu deset ali več odstotkov kluba, ne more imeti lastniškega deleža v katerem drugem klubu. Farhad Moširi je namreč leta 2016 prodal svoj delež v Arsenalu, da je kupil skoraj polovico kluba Everton. Dokumenti razkrivajo, da je Moshirijev prvotni delež v Arsenalu v resnici bil "darilo" oligarha Ališerja Usmanova, ki si lasti 30 odstotkov kluba, zaradi česar se pojavljajo ugibanja, ali je s tem denarjem Usmanov postal tudi de facto solastnik Evertona.

Denar monarhije na Bermudih

Nazadnje pa še zgodba britanske kraljice Elizabete, ki je svoj zasebni denar oplemenitila v skladih na Kajmanskih otokih in Bermudih. Duchy of Lancaster, organ, ki skrbi za upravljanje 500-milijonskega premoženja monarhije, je namreč 13 milijonov funtov (14,6 milijonov evrov) investiral v otoške davčne oaze. BBC sicer poudarja, da ni v tovrstnih naložbah ničesar nezakonitega, kakor tudi ni indicev, da kraljica ne bi plačevala davkov, a ostaja vprašanje, ali naj bi monarh sploh investiral v davčne oaze.

Neobdavčena sredstva Trudeaujeve kampanje

Finančni vodja kampanje kanadskega premierja Justina Trudeauja in njegov svetovalec Stephen Bronfman se je z nakazovanjem denarja med tremi podjetji iz ZDA, Kanade in Izraela in vlaganjem v davčno oazo na Kajmanskih otokih na zakonit način izognil plačilu davkov, poroča Guardian.

Dokumenti ušli iz dveh storitvenih podjetij

Najnovejši dokumenti izvirajo iz dveh storitvenih podjetij v davčnih oazah na Bermudih in v Singapurju, Appleby in Asiaciti Trust, in iz 19 poslovnih registrov, ki so vmesne postaje v svetovni sivi ekonomiji. Od neznanega vira je tako kot v primeru panamskih dokumentov dokumente pridobil nemški časopis Süddeutsche Zeitung, ki jih je nato posredoval več kot 380 novinarjem v 67 državah. ICIJ ob tem opozarja, da naložbe v tuje države, kjer je davčna stopnja nižja od domače, niso nujno nezakonite.

Slovenske zgodbe pokriva časopis Delo

Objavljeni dokumenti predstavljajo le del celote, ki jo bodo novinarji razkrili javnosti v tem tednu. Časopis Delo bo v prihodnjih dneh objavljal slovenske zgodbe, ki so jih njihovi novinarji odkrili v rajskih dokumentih.

J. R.