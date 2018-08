Nova kolumbijska vlada preučuje Santosovo priznanje Palestine

Palestina hvaležna, Izrael razočaran, ZDA se informirajo

9. avgust 2018 ob 16:29

Bogota - MMC RTV SLO, Reuters

Kolumbijski predsednik Juan Manuel Santos je tik pred odhodom s položaja priznal neodvisnost Palestine, nova vlada pa je sporočila, da bo znova preučila priznanje.

Zdaj že nekdanji predsednik Santos je v pismu, ki ga je palestinskim predstavnikom v Kolumbiji predal 3. avgusta, Palestino priznal za "svobodno, neodvisno in suvereno državo", je sporočilo kolumbijsko zunanje ministrstvo.

Novi predsednik Ivan Duque je položaj nastopil v torek, o Santosovi odločitvi pa je bil obveščen pred dnevi. Palestinska tiskovna agencija Wafa medtem poroča, da je novi predsednik že odobril priznanje Palestine.

Novi zunanji minister Carlos Holmes je medtem sporočil, da bo nova vlada preučila Santosovo priznanje. "Glede na morebitne izpustitve (v priznanju), ki bi lahko pokazale, na kakšen način je odločitev sprejel odhajajoči predsednik, bo vlada pazljivo preučila posledice priznanja in odreagirala v skladu z mednarodnim pravom," je dejal Holmes.

"Kolumbijski vladi se zahvaljujemo za odločitev. Prepričani smo, da bo odločno prispevala k ustvarjanju potrebnih pogojev za iskanje miru na Bližnjem vzhodu," je v sredo v izjavi zapisal palestinski predstavnik v Kolumbiji.

Izrael poziva k razveljavitvi

Izraelsko veleposlaništvo v Bogoti je sporočilo, da je nad odločitvijo Santosa presenečeno in razočarano in kolumbijsko vlado pozvalo k razveljavitvi priznanja. Santos je sicer v pismu zapisal, da "tako kot imajo Palestinci pravico do ustanovitve lastne države, tako ima Izrael pravico do mirnega življenja s svojimi sosedi".

Kolumbija je še zadnja država v Južni Ameriki, ki je priznala neodvisnost Palestine. Santosova odločitev je prišla v javnost med obiskom ameriške veleposlanice pri Združenih narodih Nikki Haley, ki se je udeležila inavguracije novega predsednika Duqua. ZDA, tesne zaveznice Izraela, pridobivajo dodatne informacije o položaju in nimajo takojšnjega komentarja na dogajanje, je sporočila ameriška misija pri ZN-u.

Vezi med Kolumbijo in ZDA

Sicer sta tesni zaveznici tudi ZDA in Kolumbija. Državi sta leta 2012, v času Santosovega predsednikovanja, podpisali prostotrgovinski sporazum, s katerim sta umaknili večino carin pri medsebojnem trgovanju, navaja ameriško trgovinsko ministrstvo.

Državi imata sklenjenih tudi več dvostranskih sporazumov, med drugim za skupni boj proti mamilom, v sklopu katerega si prizadevata do leta 2023 razpoloviti kolumbijsko proizvodnjo kokaina. Državi sta se marca letos v Bogoti znova zavezali k "dolgotrajnemu partnerstvu", na spletni strani navaja ameriško zunanje ministrstvo (State Department).

Palestino priznalo 136 držav

Palestino je kot suvereno državo priznalo najmanj 136 držav sveta, generalna skupščina ZN-a in Mednarodno kazensko sodišče (ICC).

Palestina želi oblikovati svojo državo na območjih Gaze, Zahodnega brega in Vzhodnega Jeruzalema, kjer bi bila tudi prestolnica države. Palestinska ozemlja so že vse od vojne leta 1967 pod vojaško okupacijo Izraela.

Kolumbija vzdržana pri glasovanju o Jeruzalemu

ZDA so decembra lani priznale Jeruzalem za prestolnico Izraela in napovedale selitev svojega veleposlaništva iz Tel Aviva prav tja. Oboje je sprožilo obsodbe mednarodne skupnosti. Jeruzalem je osrednja točka t. i. izraelsko-palestinskega konflikta – za prestolnico ga želita tako Palestina kot Izrael.

Generalna skupščina ZN-a je decembra lani glasovala o resoluciji, ki bi zahtevala umik ameriškega priznanja Jeruzalema za prestolnico Izraela. Ameriški predsednik Donald Trump je pred glasovanjem državam zagrozil z odvzemom finančne pomoči, če bodo resolucijo podprle. Kolumbija se je takrat glasovanja vzdržala.

J. R.