Nova Zelandija: Deset dni plačane odsotnosti za žrtve družinskega nasilja

"Endemična in grozljiva" statistika družinskega nasilja v državi

26. julij 2018 ob 08:26

Auckland - MMC RTV SLO

Nova Zelandija je kot prva država na svetu sprejela zakon, ki žrtvam družinskega nasilja omogoča desetdnevno plačano odsotnost z dela, da bi v tem času zapustili nasilnega partnerja, si našli nov dom in zaščitili sebe in svoje otroke.

Poslanci so zakon sprejeli s 63 glasovi za in 57 proti. Gre za sad sedemletnega dela poslanke Zelenih Jan Logie, ki je pred izvolitvijo v parlament delala v varni hiši za ženske, piše Guardian. Proti so bili predvsem poslanci opozicijske nacionalne stranke, ki so trdili, da bodo majhna in srednja podjetja čutila preveč finančnih posledic zakona in da bi lahko bili delodajalci previdnejši pri zaposlovanju ljudi, za katere bi presodili, da so žrtve družinskega nasilja.

Klic vsake štiri minute

Nova Zelandija se sooča z eno najvišjih stopenj družinskega nasilja v razvitem svetu, saj se policija vsake štiri minute odzove na telefonski klic o nasilju za štirimi stenami. Logiejeva je po sprejetju zakona v solzah dejala, da gre za prvi korak v boju proti "endemični in grozljivi" statistiki družinskega nasilja v državi, in pozvala druge države, da sledijo novozelandskemu zgledu. "Želimo, da se v reševanje te problematike vključi celotna družba. Ne smemo vsega prepustiti policiji, ampak se moramo zavedati, da ima vsak izmed nas dolžnost pomagati žrtvam nasilja. Gre tudi za spreminjanje kulturnih norm."

Brez dokazovanja

Nova zakonodaja bo začela veljati aprila prihodnje leto in bo vsakemu zaposlenemu, ki se sooča z družinskim nasiljem, omogočila dodatnih deset dni plačanega dopusta, ob zakonsko določenem rednem dopustu in pravici do bolniškega dopusta. Žrtvam družinskega nasilja ne bo treba delodajalcu predložiti nobenih dokazov za okoliščine, v katerih živijo, omogočena pa jim bo tudi hitra sprememba delovnega mesta, sprememba njihovega elektronskega naslova in umik vseh osebnih podatkov s strani podjetja ali ustanove, v kateri so zaposleni.

"Družinsko nasilje ne dela ločnice med službo in zasebnostjo. Veliko raziskav je ugotovilo, da veliko nasilnih ljudi s takšnim obnašanjem nadaljuje tudi na delovnem mestu partnerja oziroma partnerice, saj ji lahko sledijo, jo zasipajo s telefonskimi klici ali elektronskimi sporočili ali grozijo njenim sodelavcem," je dodala Logiejeva. Novi zakon so pozdravile tudi neodvisne skupine za pomoč žrtvam družinskega nasilja.

Koalicijska vlada pod vodstvom laburistov je poleg tega v maja sprejetem proračunu namenila dodatnih 40 milijonov evrov skupinam za pomoč žrtvam družinskega nasilja, kar je prva takšna finančna injekcija v več kot desetletju.

Podoben, a manj radodaren zakon je marca sprejela že avstralska vlada, ki je najavila, da bo zaposlenim omogočila pet dni neplačanega dopusta, da bi v tem času lahko uredili zapleten družinski položaj, dodaja Guardian.

A. P. J.