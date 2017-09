Nova Zelandija: Odločitev o novem premierju v rokah tretjeuvrščene stranke

Nobeni izmed strank ni uspelo osvojiti absolutne večine

23. september 2017 ob 16:13,

zadnji poseg: 23. september 2017 ob 16:28

Wellington - MMC RTV SLO, Reuters

Glede na vzporedne izide parlamentarnih volitev na Novi Zelandiji je Nacionalna stranka premierja Billa Englisha s 46 odstotki glasov premagala Delavsko stranko, ki je dobila 35,8 odstotka.

Nobeni izmed glavnih tekmic tako ni uspelo osvojiti dovolj glasov za absolutno večino. Nacionalna stranka je v 120-članskem parlamentu osvojila 58 sedežev, Delavska stranka 37-letne Jacinde Ardern, ki bi v primeru zmage postala tretja in najmlajša novozelandska premierka, pa 45 sedežev, poroča Guardian.

Odločitev glede novega premierja oziroma premierke Nove Zelandije se je tako znašla v rokah tretjeuvrščene domoljubne stranke New Zealand First, ki je dobila 7,5 odstotka glasov oziroma devet sedežev.

Voditelj stranke New Zealand First Winston Peters, znan po svojih rasističnih komentarjih o Azijcih in pozivih o zaprtju meje, se mora zdaj odločiti, s katero izmed vodilnih strank bo tvoril koalicijo.

Poleg omenjenih strank so se v parlament uvrstili še Zeleni, zavezniki Delavske stranke, ki bodo imeli sedem sedežev, in stranka ACT, ki bo imela en sedež.

J. R.