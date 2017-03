Nova Zelandija po skrivnostnem incidentu izgnala ameriškega diplomata

Za prestopek bi moški lahko dobil leto ali več zapora

19. marec 2017 ob 21:28

Wellington - MMC RTV SLO

Ameriška vlada je zavrnila zahtevo za odvzem imunitete njenemu diplomatu, zaradi česar novozelandske oblasti niso mogle začeti preiskave nepojasnjenega incidenta in so moškega izgnale.

Neimenovani diplomat se je prejšnji teden zapletel v incident, v katerem si je zlomil nos in dobil modrico na očesu, do prihoda policije pa je že zapustil prizorišče. Novozelandska policija ga je v povezavi z dogodkom želela zaslišati, a je ameriška vlada zaradi diplomatske imunitete zaslišanje zavrnila, poroča BBC.

Imuniteta tuje diplomate brani pred vsemi kriminalnimi procesi, vključno s preiskavami in pregoni. Novozelandska vlada je zatrdila, da mora tuje diplomatsko osebje upoštevati zakone in da se imuniteta v primerih suma resnih zločinov lahko odvzame. Zahtevo policije po odvzemu je novozelandsko ministrstvo za zunanje zadeve in trgovino odobrilo, saj naj bi šlo za resen prestopek, za katerega bi obtoženi lahko dobil leto ali več zapora, poroča Guardian.

Osumljenec naj bi že zapustil državo

Ker veleposlaništvo policiji zaslišanja vseeno ni dovolilo, so oblasti ameriškega diplomata izgnale. Po poročanju Guardiana je diplomat že zapustil Novo Zelandijo, čeprav medtem policija trdi, da preiskava poteka.

Po poročanju novozelandskega TVNZ-ja naj bi bil izgnani diplomat tehnični ataše Colin White, ki je na ameriškem veleposlaništvu v Wellingtonu delal skupaj s svojo ženo. TVNZ diplomata obtožuje tudi sodelovanja z novozelandsko vohunsko agencijo GCSB, poroča Guardian.

"Resno jemljemo vsak namig, da naši zaposleni niso izpolnili visokih standardov osebja ameriške vlade," so ob tem sporočili z veleposlaništva, drugih komentarjev pa niso podali. Ameriško veleposlaništvo na Novi Zelandiji je trenutno sicer brez stalnega veleposlanika, saj ga je Trumpova administracija januarja odpoklicala, poroča BBC.

Obsojeni malezijski diplomat

V preteklosti so novozelandske oblasti tujim diplomatom že odvzele imuniteto. Leta 2014 se je malezijski diplomat Muhamad Rizalman bin Ismail zaradi sojenja moral vrniti na Novo Zelandijo, kjer so ga obsodili na devet mesecev domačega pripora, ker je kot malezijski diplomat "nespodobno napadel mlado žensko in se podelal pred njenimi vhodnimi vrati", poroča Guardian.

J. R.