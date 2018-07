Nova žrtev brexita: Odstopil še Boris Johnson

Tusk: Politiki odhajajo, problemi ostajajo

9. julij 2018 ob 16:16,

zadnji poseg: 9. julij 2018 ob 17:26

London - MMC RTV SLO

Boris Johnson je odstopil s položaja zunanjega ministra Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (VB). Johnson je odšel zaradi nesoglasij znotraj vlade o t. i. brexitu, to je o načinu odhoda države iz Evropske unije.

Johnson je odstopil le nekaj ur po tem, ko je odstopno izjavo podal minister za brexit David Davis, ki se ni strinjal z novimi pogajalskimi izhodišči, ki jih je v petek pripravila vlada premierke Therese May.

Mayeva bo svoj načrt za brexit v ponedeljek predstavila britanskim poslancem. Odstop Johnsona pa bi po mnenju BBC-jeve urednice Laure Kuenssberg že tako zahtevne odnose znotraj vlade pripeljal v polno politično krizo, ki bi lahko zamajala položaj Mayeve na čelu vlade. Johnson, nekdanji župan Londona, je bil namreč v referendumski kampanji odločen zagovornik odhoda iz EU-ja.

Iz sedeža britanske vlade na Downing Streetu 10 so se Johnsonu zahvalili za delo in dodali, da bo njegov naslednik imenovan v kratkem.

Sprejet načrt za trgovanje po brexitu

Mayeva je v petek vladi predložila pogajalska izhodišča, po katerih bi država ostala članica skupnega trga za blago. Prav tako bi - zaradi meje med Irsko in Severno Irsko -ohranila carinsko unijo.

Hammond podpira Mayevo

Davis, ki je znan kot zagovornik popolnega izstopa iz EU-ja, je že pred petkovim zasedanjem vlade posvaril, da je predlog premierke neizvedljiv in da ga bo Bruselj zavrnil. Otok bo Unijo zapustil 29. marca 2019, prehodno obdobje pa naj bi se končalo konec leta 2020. Je pa za razliko od Davisa in Johnsona polno podporo Mayevi in njenemu načrtu za brexit izrazil britanski finančni minister Philip Hammond: "Načrt Therese May ima mojo popolno podporo. Gre za predlog, ki daje prednost službam in varuje prosperiteto našega naroda."

Tusk: Obžalujem, da ideja brexita ni odšla z Davisom in Johnsonom

Z lucidnim tvitom se je na odhod Johnsona odzval predsednik Evropskega sveta Donald Tusk: "Politiki prihajajo in odhajajo, a problemi, ki so jih ustvarili, ostajajo. Obžalujem la le to, da ideja brexita ni odšla z Davisom in Johnsonom. A ... kdo ve?

A. V.