Nove gambijske oblasti: V državni blagajni manjka več kot 11 milijonov dolarjev

Ni še znano, kdaj se bo Barrow vrnil v domovino

23. januar 2017 ob 07:34

Banjul - MMC RTV SLO

Po odhodu nekdanjega gambijskega predsednika Yahye Jammeha v državni blagajni manjka več kot 11 milijonov dolarjev, pravi svetovalec novega predsednika Adama Borrowa.

Po besedah Barrowovega svetovalca Maia Ahmada Fattyja še ugotavljajo natančno izgubo. Kot poroča BBC, je Jammeh, ki se je v soboto iz gambijske prestolnice Banjul odpravil v Gvinejo, od tam pa bo azil poiskal v Ekvatorialni Gvineji, z letalom odpeljal tudi več luksuznih vozil in drugih dragocenosti.

"Zakladnica je dejansko prazna," je sporočil Fatty. "To so potrdili tehniki in ministrstvo za finance ter centralna banka Gambije." Ob tem BBC poroča, da se sklicuje na Barrowove navedbe in da teh navedb ne more potrditi z neodvisno pridobljenimi podatki.

Jammeh, ki je Gambiji vladal 22 let, se po porazu na volitvah 1. decembra ni želel odpovedati oblasti, po ostrem pritisku regionalnih voditeljev in grožnji z vojaškim posegom pa je potem v soboto vendarle izročil oblast in se odločil za odhod v tujino. Ob odhodu je dejal, da je ponosen, da pri tem ni bila prelita niti kaplja krvi. Jammeh je prvi predsednik Gambije, ki je mirno predal oblast po neodvisnosti od Velike Britanije leta 1965.

Medtem Barrow, ki je v četrtek na gambijskem veleposlaništvu v Senegalu prisegel kot novi predsednik, še vedno ostaja v Senegalu in ni jasno, kdaj se bo vrnil v domovino. Kot še poroča BBC, so v nedeljo v Banjul v sklopu priprav na njegovo vrnitev že prišli vojaki petih afriških držav, ki naj bi poskrbeli za njegovo varnost in nemoten prevzem oblasti.

K. T.