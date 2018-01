Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V eni Lactalisovih tovarn so prejšnji mesec odkrili bakterijo salmonele, skupno zdaj poročajo o 48 okužbah. Foto: Reuters V Franciji so odkrili, da je sumljivo mleko v prahu še vedno na nekaterih prodajnih policah. Foto: EPA Sorodne novice Lactalis odpoklical mleko v prahu v 83 državah, Slovenije ni med njimi Dodaj v

Nove okužbe s salmonelo zaradi Lactalisovih izdelkov v Franciji

Direktor Lactalisa vsem družinam obljublja poravnavo

26. januar 2018 ob 21:30

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

V Franciji so zaradi uživanja Lactalisovega mleka ugotovili novih deset okužb dojenčkov z bakterijo salmonele. Mlekarski gigant je zaradi suma salmonele odpoklical že 12 milijonov izdelkov.

V enem največjih svetovnih proizvajalcev mlečnih izdelkov so prejšnji mesec v eni izmed tovarn na zahodu Francije odkrili bakterijo salmonele. Od tedaj je Lactalis odpoklical več kot 12 milijonov svojih izdelkov iz 83 držav po svetu.

Francoske oblasti so sporočile, da so med avgustom in decembrom zaznali 38 okužb z bakterijo salmonele agona, 36 izmed njih pa je bilo neposredno povezanih z Lactalisevimi mlečnimi izdelki.

Predsednik združenja družin, katerih otroci so se okužili s salmonelo, Quentin Guillemain je zatrdil, da v to statistiko ni vštetih najmanj deset družin, katerih otroci so bili pozitivni na testih za okuženostjo z bakterijo salmonele, potem ko so pili Lactalisevo mleko.

Še en primer so medtem potrdili v Španiji, o nepotrjenem primeru poročajo iz Grčije, poročanja o okužbah pa sežejo vse do Kitajske.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v četrtek dejal, da ne sme biti tolerance do podjetij, ki ne upoštevajo standardov. Odvetnica združenja družin okuženih otrok Jade Dousselin je napovedala, da bo vložila deset uradnih pritožb, osem proti Lactalisu ter po eno proti trgovinskima podjetjema Leclerc in Auchan.

Nadzorniki odkrili izdelke pri 22 posrednikih

Leclerc, Auchan, Carrefour in Systeme U so potrdili, da se je na njihovih policah znašlo pozneje odpoklicano mleko za dojenčke. V zadnjih dveh tednih je podjetje za varstvo potrošnikov DGCCRF izvedlo več kot 3.600 pregledov in odpoklicane izdelke našlo v dveh supermarketih, 13 lekarnah, eni bolnišnici in pri šestih drugih distributerjih, je sporočilo francosko finančno ministrstvo.

Izvršni direktor Lactalisa Emmanuel Besnier je sporočil, da bo podjetje izvedlo poravnavo z vsako družino, ki je utrpela škodo. Čeprav je Lactalis solastnik Ljubljanskih mlekarn, se omenjenega Lactalisovega proizvoda ne distribuira na slovenski trg.

J. R.