Nove poplave in plazovi prizadeli dele Peruja, tudi Limo

Na tisoče ljudi je izgubilo domove

19. marec 2017 ob 11:34

Lima - MMC RTV SLO/STA

Perujsko glavno mesto Lima in severne dele države so prizadele nove poplave in plazovi. Milijonom ljudem grozi, da bodo ostale brez pitne vode, številni so zapustili domove.

Po več tednih močnega deževja so mnoge rečne struge narasle. V Limi so se nekateri prebivalci v petek zbudili, ko je v njihove hiše začela vdirati voda.

V četrtek in petek je v zemeljskem plazu v severnem mestu Otuzco umrlo deset ljudi. Sedem jih je življenje izgubilo v vozilih, ki jih je pod sabo pokopala zemeljska gmota. Drugi so ostali odrezani od sveta, potem ko so plazovi prekinili cestne povezave. Veliko ljudi so reševali s streh domov.

Tisti, ki so si to lahko privoščili, so v mnogih krajih z nabiranjem zalog, še posebej pitne vode, izpraznili police trgovin. V revnejših predelih se ljudje z vodo oskrbujejo iz cistern.

Pozivi k razglasitvi izrednih razmer

Kot navaja perujski center za krizne operacije, je letos v poplavah po vsej državi umrlo že 72 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 72.115 ljudi je izgubilo dom. Nekateri politiki so se že zavzeli za razglasitev izrednih razmer po vsej državi.

Poplave je sprožil pojav El Niño, ki je letos Peru prizadel še posebej močno. Vlada je sporočila, da bo za obnovo namenila 2,5 milijarde solov (okoli 760 milijonov dolarjev) kriznih sredstev. Pomoč zagotavljajo več kot pol milijona ljudem.

B. V.