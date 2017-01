Novi predsednik Haitija poslovnež Jovenel Moise

Moisejev nadimek je Banana Man

4. januar 2017 ob 12:54

Port-au-Prince - MMC RTV SLO/STA

Na Haitiju so končno potrdili novega predsednika države. Po prvem krogu volitev, ki so bile novembra lani, je zmagal Jovenel Moise. Volilni postopek se je sicer začel že oktobra 2015.

Uradni podatki haitijskega začasnega volilnega sveta kažejo, da je Moise prejel 55,6 odstotka glasov. Položaj bo 48-letni politični novinec uradno zasedel 7. februarja, ko bo zamenjal Jocelermeja Priverta, ki je začasno predsednikoval dobro leto, potem ko je Michel Martelly končal svoj mandat, njegovega naslednika pa niso izvolili.

Moise, uspešen poslovnež, ki ga podporniki kličejo Banana Man, je pred volitvami obljubil, da bo v primeru zmage poskušal pospešiti gospodarsko rast in ustvariti nova delovna mesta.

Prve volitve že oktobra 2015

Oktobra 2015 so v državi že izvedli volitve in tudi takrat je zmagal Moise. A volitve so na koncu razveljavili zaradi obtožb o prevarah, čeprav so opazovalci iz EU-ja in Organizacije ameriških držav (OAS) ocenili, da so bile svobodne in pravične. Opazovalci so domnevali, da je opozicija proteste organizirala, ker ni zmagal njen kandidat.

Volitve so nato večkrat preložili, tudi zaradi katastrofalnega orkana, zaradi katerega je umrlo več sto ljudi, na tisoče ljudi pa je ostalo brez strehe nad glavo.

Najrevnejšo državo na zahodni polobli pestijo huda beda, politična nestabilnost, nasilje in korupcija. Tri četrtine Haitijcev živi z manj kot dvema dolarjema na dan. Po katastrofalnem potresu leta 2010, ki je zahteval več kot 220.000 življenj, je država močno odvisna od mednarodne pomoči.

B. V.