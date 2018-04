Novi predsednik Kube: Ni prostora za tiste, ki si prizadevajo za obnovitev kapitalizma

"Diskreten in pragmatičen aparatčik"

19. april 2018 ob 17:37,

zadnji poseg: 19. april 2018 ob 17:55

Havana - MMC RTV SLO, STA

Kuba je po bratih Castro dobila novega predsednika, kubanska narodna skupščina je Miguela Díaza-Canela, ki je bil edini predsedniški kandidat, za petletni mandat izvolila s 603 od skupno 604 glasov.

57-letni Diaz-Canel je na čelu države nasledil 86-letnega Raúla Castra. Prvič po skoraj 60 letih je predsedniški položaj tako prevzel nekdo, ki ni iz družine Castro.

Kot predstavnik mlajše generacije politikov se novi kubanski predsednik zavzema za modernizacijo države, a je tudi dolgoletni član kubanske komunistične stranke, tako da po mnenju poznavalcev ni pričakovati dramatičnih političnih sprememb.

"Kubanski predsedniki bodo zmeraj branili revolucijo. Predvsem potrebujemo kontinuiteto," je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA pred kratkim izjavil Diaz-Canel.



V svojem govoru je dejal, da "na Kubi ni prostora za tiste, ki si prizadevajo za obnovitev kapitalizma", poroča BBC. Novi predsednik je obljubil, da bo Kuba nadaljevala po poti revolucije, a tudi po poti gospodarskih reform. "Mandat, ki so ga tej skupščini podelili ljudje, je nadaljevanje kubanske revolucije v tem ključnem zgodovinskem trenutku, ki ga bo zaznamovalo to, kar moramo narediti za uresničitev gospodarskega modela, ki ga je uvedel Castro," je dejal.

"Prišel sem delat in ne dajat obljub," je zatrdil Díaz-Canel in dodal, da bo ostal "zvest dediščini komandanta Fidela Castra, a tudi zgledu, vrednotam in naukom generala Raúla Castra". Castro bo po besedah novega predsednika "nadziral najpomembnejše odločitve za sedanjost in prihodnost naroda".

Novega predsednika čakajo veliki izzivi. Odnosi z ZDA so se po začetku mandata Donalda Trumpa zelo poslabšali, gospodarski položaj Kube pa je tudi zaradi težav zavezniške Venezuele slab, zaradi česar se vedno pogosteje pojavljajo socialni nemiri.

Dozdajšnji kubanski podpredsednik Díaz-Canel se bo moral izkazati tudi znotraj same stranke in v državnem vodstvu. Vsaj na začetku naj bi v ozadju pomembno vlogo ohranil Raúl Castro, ki naj bi vsaj do leta 2021 ostal na čelu kubanske komunistične partije.

Odraščal v eni najnevarnejših sosesk Santa Clare

57-letni Diaz-Canel, ki je bil od leta 2013 prvi podpredsednik države, je kot zvest kader komunistične partije na politični poti napredoval postopoma. "Je diskreten in pragmatičen aparatčik," pravi analitik Carlos Alberto Montaner.

Díaz-Canel, po izobrazbi inženir elektronike, je odraščal v skromni enonadstropni hiši s propadajočo fasado v eni najnevarnejših sosesk v mestu Santa Clara, poroča Reuters.

Po službovanju v vojski je hitro napredoval v podmladku komunistične stranke. Preden je začel vzpon v politični karieri kot partijski vodja pokrajine Villa Clara, je predaval na univerzi. Kot 43-letnik je nato leta 2003 postal najmlajši član politbiroja stranke in prevzel njeno vodenje v pokrajini Holguín, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Kot mladi lokalni strankarski vodja je dovolil dokaj liberalno kulturno življenje. Tako je v času razširjene homofobije v stranki med drugim podpiral kulturni center, ki je bil naklonjen skupnosti LGBT, in poslušal rockovsko glasbo.

Na nacionalni ravni se je zavzel za kritičnejše poročanje v državnih medijih in širši dostop do spleta v državi, ki je ena najmanj povezanih na tem področju na svetu.

Zaupanje si je prislužil v skoraj tri desetletja trajajočem vzponu znotraj stranke, pa tudi z vztrajanjem na strankarski liniji pri glavnih političnih in gospodarskih vprašanjih, navajajo analitiki.

V zadnjih izjavah se je osredotočil na potrebo po kontinuiteti in boju proti imperializmu v času, ko se po nastopu Donalda Trumpa kot ameriškega predsednika Kuba znova spoprijema z napetostmi v odnosih z ZDA.

Moderen in prožen, a koliko?

Arturo López-Levy, nekdanji analitik kubanske vlade in zdajšnji predavatelj na univerzi v Teksasu, meni, da je pričakovati, da bo novi predsednik prožnejši in moderen. Ni pa dokazov, da bo naklonjen reformam ali da bi bil pripravljen opustiti enostrankarski sistem in dati prednost zasebnemu pred državnim sektorjem, navaja Reuters. Njegova stališča namreč ostajajo večinoma neznana, saj so politične kampanje na Kubi prepovedane.

Po vodenju stranke v pokrajini Holguín so ga leta 2009 pozvali v Havano, kjer je pod Raúlom Castrom postal minister za visoko izobraževanje, leta 2013 pa ga je Castro izbral za svojo desno roko in ga hvalil zaradi "trdne ideološke moči".

"Raúl mu zaupa in s tem si je pridobil zaupanje tudi v vojski in med staro revolucionarno srenjo," meni Carlos Alzugaray, upokojeni kubanski diplomat. Kot drugi človek vlade že več let predstavlja Kubo na misijah v tujini in sprejema tuje državnike, vse pogosteje pa se je pojavljal tudi v medijih.

Večjih sprememb tako ni pričakovati, tudi zato, ker bo Raúl Castro vladajočo stranko vodil vsaj še do naslednjega kongresa leta 2021, ko bo star 90 let. Prav tako je bil izvoljen v novi parlament in bo ohranil velik vpliv na vojsko.

Oporečniki niso zadovoljni

Nekateri člani majhne oporečniške skupnosti na Kubi, v kateri vlada vidi podaljšano roko ZDA, so že obsodili imenovanje Díaza-Canela, saj bo pomenil kontinuiteto. Oporečnik Hildebrando Chaviano tako meni, da gre za nepomembneža brez lastne politike, saj je dolgoletna vladavina Raúlovega brata Fidela Castra, ki je od komunistične revolucije leta 1959 vladal skoraj 50 let, proizvedla generacijo sledilcev, in ne voditeljev.

B. V.