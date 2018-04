Novi protesti v Gazi. Medtem umrl še dvajseti palestinski protestnik.

EU poziva Palestince k nenasilju

6. april 2018 ob 12:14

Gaza - MMC RTV SLO, Reuters

Umrl je še en Palestinec, ki so ga pred tednom dni na protestih v Gazi s pravim strelivom ranile izraelske sile. Število žrtev Izraela na protestih je tako naraslo na 20. Medtem so se začeli novi protesti.

Po poročanju palestinske tiskovne agencije Ma'an gre za 34-letnega Šadija Hamdana Al Kašefa, ki so ga izraelske sile ustrelile v glavo.

Medtem so palestinski reševalci našli truplo človeka na severovzhodu Gaze blizu obmejnega pasu, ki naj bi ga v sredo ubilo izraelsko brezpilotno letalo. Njegova identiteta še ni znana.

Izraelske sile so samo prejšnji petek ubile 16 ljudi, ranile pa jih več kot 1.500, od tega približno polovico s pravim strelivom. Na protestih oziroma Velikem pohodu vrnitve se je zbralo okoli 17.000 Palestincev, šlo pa je za začetek večtedenskih protestov zoper izraelsko okupacijo. Palestinci v Gazi, katere prebivalci so večinoma begunci iz leta 1948 in njihovi potomci, zahtevajo pravico do vrnitve na svoje domove, s katerih so bili pregnani ob ustanovitvi Izraela in ki zdaj stojijo na izraelskem ozemlju.

Leta 1948 je bilo namreč z domov pregnanih več kot 700.000 Palestincev. Palestinci se pri svoji zahtevi za pravico do vrnitve sklicujejo tudi na Resolucijo Generalne skupščine ZN-a 194 iz decembra leta 1948, ki jim to pravico dodeljuje.

Novi protesti

Protesti pa se nadaljujejo. Po poročanju Reutersa je na stotine ljudi spet prišlo na obmejno območje, pričakujejo pa največje demonstracije od prejšnjega smrtonosnega petka, ki je bil najbolj krvav dan v Gazi od izraelskih napadov na to 365 kvadratnih kilometrov veliko območje z dvema milijonoma prebivalcev leta 2014.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je Izrael že opozoril, da ne bo spremenil svoje politike streljanja na protestnike, zaradi česar obstaja strah pred novim nasiljem. "Če bodo provokacije, bo tudi odziv, tako oster, kot je bil prejšnji teden," je dejal izraelski obrambni minister Avigdor Lieberman.

Zahod k nenasilju poziva Palestince

Medtem ko je Evropska unija Palestince pred novimi protesti na Twitterju pozvala k nenasilju, je Izrael pozvala le, naj zoper protestnike ne uporabi čezmerne sile.

Izrael je medtem podprla Bela hiša, ki je Palestince pozvala, naj bodo mirni in naj se meji z Izraelom ne približujejo manj kot 500 metrov. AFP poudarja, da so ZDA odgovornost preložile zgolj na Palestince.

Organizacije za varstvo človekovih pravic so ostro obsodile ravnanje Izraela na protestih prejšnji teden.

Izrael je medtem Hamas, palestinsko gibanje, ki vlada v Gazi, obtožil zlorabe protestov za izvajanje nasilnih dejanj. V protestih sicer ni bil poškodovan noben izraelski vojak.

Več kot pol stoletja pod okupacijo

Gaza je palestinska enklava ob Sredozemskem morju, ki jo Izrael vojaško zaseda od leta 1967. Leta 2005 je sicer od tam umaknil nekaj tisoč judovskih naseljencev in vojsko, a ohranja nadzor na mejami v Gazi, nad njenim zračnim prostorom in ozemeljskimi vodami. Od leta 2007 uveljavlja strogo zaporo območja, zaradi česar so humanitarne razmere katastrofalne. ZN opozarja, da Gaza čez nekaj let ne bo več primerna za življenje.

