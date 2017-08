Novi venezuelski državni tožilec: Preganjali bomo voditelje nasilnih protestov

Napovedan nov zakon "proti sovraštvu in nestrpnosti"

18. avgust 2017 ob 12:28

Caracas - MMC RTV SLO

Potem ko je ustavodajna skupščina Venezuele razrešila generalno državno tožilko Luiso Ortega Díaz, je njen naslednik Tarek Saab dejal, da bo država preganjala in zaprla voditelje nasilnih protestov.

Saaba, ki ga je nova ustavodajna skupščina s širokimi pooblastili imenovala ta mesec, je prisegel, da bo izsledil voditelje protivladnih protestov, v katerih je od začetka aprila umrlo več kot 120 ljudi.

"Stvar časti bo, da urad državnega tožilca identificira odgovorne za vsakega od zločinov iz sovraštva, ki so se zgodili v tej državi," je dejal Saab, nekdanji zagovornik človekovih pravic. "Preiskali bomo kamere, videoposnetke, fotografije. Dobili bomo posnetke vsakega izmed njih in jih kaznovali, ker so ubili in poškodovali ljudi ter za sabo pustili sirote," je ob stoječi ovaciji v skupščini, ki jo obvladuje vladajoča Socialistična stranka, po poročanju Al Džazire dejal Saab.

Tarča novega zakona opozicija?

V Venezueli naj bi v petek sprejeli zakon o zločinih iz sovraštva, čeprav se bo izkoristil za zatrtje opozicije. Nejasno zapisan zakon določa, da bodo ljudje, krivi izražanja sovraštva ali nestrpnosti, kaznovani z do 25-letno zaporno kaznijo. Organizacija Human Rights Watch opozarja, da bi zakon vladi Nicolása Madura omogočil, da iz politične tekme pred oktobrskimi guvernerskimi volitvami odstrani opozicijske voditelje.

Ustavodajna skupščina je ustanovila komisijo za resnico, ki bo preverjala opozicijske kandidate, da bi zagotovila, da ljudje, ki so bili vpleteni v nasilne proteste, ne bodo smeli kandidirati za položaj guvernerja.

Medtem ko Saab napoveduje pregon voditeljev protestov zaradi smrtnih žrtev, pa mednarodna skupnost s prstom kaže na vlado predsednika Madura. ZN je v poročilu z začetka avgusta ugotovil, da naj bi bile venezuelske varnostne sile in provladne skupine odgovorne za najmanj 73 mrtvih protestnikov. Poročilo ZN-a opozarja še na zlorabe protestnikov, vključno z mučenjem.

B. V.