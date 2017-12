Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! 50-letni Mario Centeno (levo) bo na položaju nasledil Jeroena Dijsselbloma. Centeno je bil izbranec evropske socialdemokratske družine, ki je zahtevala ta položaj z argumentom, da člani evropske desne sredine zasedajo vse tri ključne predsedniške položaje v osrednjih institucijah EU-ja. Foto: Reuters Sorodne novice Grčija dosegla dogovor s posojilodajalci. Sledi privatizacija elektrarn. Dodaj v

Novi vodja evroobmočja Portugalec Mario Centeno

Za položaj so se potegovali štirje kandidati

4. december 2017 ob 19:24

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Finančni ministri držav članic evroobmočja so za svojega novega predsednika izbrali Portugalca Maria Centena, ki bo na položaju sredi januarja zamenjal Nizozemca Jeroena Dijsselbloma. Mandat traja dve leti in pol.

Za položaj so se potegovali štirje kandidati: Centeno, Luksemburžan Pierre Gramegna, Slovak Peter Kažimir in Latvijka Dana Reizniece-Ozola. Centeno je zmagal v drugem krogu, potem ko sta po prvem krogu odstopila Latvijka in Slovak.

50-letni Centeno je po izvolitvi poudaril, da bo pri opravljanju tega pomembnega dela in gradnje konsenza tesno sodeloval z vsemi članicami evroskupine in Evropsko komisijo. Poudaril je pomen ohranitve finančne stabilnosti in konvergence.

Na vprašanje, ali se boji, da bo njegova izvolitev spodkopala politično stabilnost doma, glede na to, da ga podpirata dve stranki, ki nista naklonjeni evroskupini, je Centeno odgovoril, da je to evroskupina in da se domače teme naslavljajo doma. Portugalcu je takoj čestital predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, ki je poudaril, da ima vse prave lastnosti za opravljanje naloge, ki je pred njim, opozoril na ambiciozne načrte in izrazil pričakovanje, da bodo tesno sodelovali.

Evropski komisar za finančne in gospodarske zadeve Pierre Moscovici pa je poudaril dva izziva: poglabljanje gospodarske in denarne unije ter gladek iztek grškega programa. "Parabens amigo," je zaželel Centenu, pri čemer je to portugalsko čestitko izgovoril narobe. Vodja evropskega reševalnega mehanizma ESM Klaus Regling je poudaril, da je Centeno "strasten ekonomist" in da je igral pomembno vlogo pri tem, da je Portugalska, ki je pred leti potrebovala finančno pomoč, danes zgodba o uspehu.

Koga je podprla Slovenija, ni znano

Za koga je v prvem in drugem krogu glasovala Slovenija, ni bilo mogoče izvedeti. Na finančnem ministrstvu so poudarili, da je Slovenija zelo zadovoljna - tako zaradi same izbire Centena kot tudi zaradi poteka izbire, ki je potrdil enotnost evroskupine. Poleg tega so poudarili, da je bil Centeno že do zdaj zelo spoštovan kolega evroskupine, s katerim Slovenija deli številne sorodne poglede na ključna vprašanja, na primer reformo fiskalnih pravil, ter da je Portugalska po izhodu iz programa finančne pomoči na poti k dobremu okrevanju.

"Mario Centeno je prava izbira, da evroskupino zdaj, ko je po krizi naš pogled usmerjen naprej, popelje v obdobje, ki naj bi bilo osredotočeno na poglabljanje ekonomske in monetarne unije," so še sporočili z ministrstva ter dodali, da se ministrica Mateja Vraničar Erman tudi osebno zelo veseli sodelovanja z novim predsednikom.

Pred glasovanjem so sicer na finančnem ministrstvu pojasnili, da se bo pri odločitvi upoštevala zlasti sorodnost stališč glede osnovnih vprašanj in odprtost za upoštevanje stališč manjših članic.

A. V.