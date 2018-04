Novinarji turškega opozicijskega časopisa obsojeni na zapor

Erdogan napovedal predvolilni shod v evropski državi

26. april 2018 ob 08:07

Ankara - MMC RTV SLO

V Turčiji so na podlagi obtožb o terorizmu na zaporne kazni obsodili 13 novinarjev opozicijskega časopisa, ki je bil kritičen do turških oblasti.

Obsodbe novinarjev časopisa Cumhuriyet so sprožile zgražanje po vsem svetu in opozorila pred omejevanjem svobode govora v Turčiji. Novinarje so prijeli po spodletelem poskusu državnega udara julija 2016.

Kot poroča BBC, so turške oblasti novinarje Cumhuriyeta obtožile podpore skupinam, ki jih Ankara označuje za teroristične, med drugim prepovedano Delavsko stranko Kurdistana (PKK), skrajnolevičarsko Revolucionarno ljudsko osvobodilno stranko in organizacijo turškega klerika Fetullaha Gulena, ki ga turški predsednik Tayyip Erdogan obtožuje priprave neuspešnega državnega udara.

Po juliju 2016 so turške oblasti prijele več kot 50.000 ljudi in jih z delovnih mest odpustile 150.000, vključno z novinarji, učitelji, policisti, zaposlenimi v vojski in v javni upravi.

Med obsojenimi novinarji so glavni urednik Cumhuriyeta Murat Sabuncu, karikaturist Musa Kart in kolumnist Kadri Gursel. Direktor časopisa Akin Atalay je bil obsojen na sedem let zapora, potem ko je v priporu že preživel 500 dni.

Cumhuriyet je bil ustanovljen leta 1924 in ves čas ohranjal neodvisno držo kljub strogemu državnemu nadzoru nad mediji, s čimer si je nakopal jezo Erdogana.

Odbor za zaščito novinarjev (CPJ) je obsodil sodbe novinarjem in pozval k njihovi takojšnji izpustitvi.

Erdogan napoveduje shod v Evropi

Medtem je Erdogan napovedal, da maja načrtuje predvolilni shod v Evropi, vendar ni pojasnil, v kateri evropski državi naj bi se to zgodilo. Povedal je le, da bodo dogodek pripravili v pokriti športni dvorani.

"Z božjo pomočjo bomo imeli maja svoje prvo srečanje v pokriti športni dvorani v Evropi. Vse priprave so končane. Za zdaj ne želim povedati, v kateri državi," je dejal Erdogan.

Prejšnji teden je Erdogan presenetljivo za 24. junij razpisal predčasne parlamentarne in predsedniške volitve, kar je leto in pol pred rednimi volitvami.

Lani so bila številna razhajanja med Erdoganom in evropskimi politiki zaradi načrtov njegove vladajoče Stranke za pravičnost in razvoj AKP, da bi pred ustavnim referendumom pripravili predreferendumske shode v Evropi, kjer živi številčna turška diaspora. Nemčija, Nizozemska in Avstrija so te shode celo prepovedale.

G. V.