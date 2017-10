Novinarko ameriškega časopisa v Turčiji obsodili na dve leti zapora

Obsojena teroristične propagande

11. oktober 2017 ob 12:55

Ankara - MMC RTV SLO, STA

Turško sodišče je novinarko ameriškega časnika Wall Street Journal (WSJ) obsodilo na dve leti in en mesec zapora zaradi teroristične propagande.

Ayla Albayrak je bila obsojena zaradi članka iz leta 2015 o konfliktu med turško vlado in Kurdsko delavsko stranko (PKK). Na sodbo se bo pritožila.

Novinarka je v za Turčijo spornem članku iz leta 2015 pisala o spopadu med turškimi varnostnimi silami in pripadniki PKK v kraju Silopi na jugovzhodu Turčije. Borci za človekove pravice trdijo, da je turška vojska v teh spopadih uporabila prekomerno silo, turška vlada pa trdi, da je bila operacija nujna za vzpostavitev varnosti v mestnih središčih pod nadzorom PKK.

Zgodba Albayrakove vsebuje pogovore z županom in prebivalci mesta Silopi, uradnikom turške vlade ter predstavnikom organizacije, ki je po navedbah Ankare podmladek PKK. Novinarka trdi, da njen članek kaže pravo sliko konflikta. A turške oblasti so jo novembra 2015 poklicale na policijsko postajo in jo obvestile, da proti njej poteka preiskava zaradi teroristične propagande. Aprila lani so proti njej vložili obtožnico zaradi kršenja protiteroristične zakonodaje.

"Sodba je popolnoma neumesna"

Odgovorni urednik časnika Wall Street Journal Gerard Baker je očitke, na podlagi katerih je bila obsojena novinarka, označil za neutemeljene, sodbo pa za popolnoma neumestno. Po trditvah časnika je članek Albayrakove uravnotežen.

Pričakovati je, da bo odločitev sodišča še dodatno obremenila odnose med ZDA in Turčijo. Ti so v zadnjem času napeti, potem ko so prejšnji teden aretirali turškega uslužbenca na ameriškem konzulatu v Carigrau. ZDA je v odgovor ustavila izdajanje vizumov osebam iz Turčije, ki niso priseljenci. Ankara se je na to odzvala s sprejetjem enakega ukrepa.

Turške oblasti in mediji sodbe novinarki ne omenjajo, prav tako v javnosti nikoli ni bil objavljen njen primer.

Zaprtih več deset turških novinarjev

Odbor za zaščito novinarjev s sedežem v New Yorku je sodbo označil za znak nadaljnjega poslabševanja pogojev za novinarje v Turčiji. "Turški pravosodni sistem je postal instrument pregona," so zapisali v sporočilu za javnost.

Za zapahi je več deset turških novinarjev, od februarja pa tudi dopisnik nemškega časnika Die Welt Deniz Yücel.

Prav danes pa se je v Turčiji začelo sojenje nemški novinarki in prevajalki tiskovne agencije ETHA Mesale Tolu Corlu, ki ji tako kot Albayrakovi očitajo teroristično propagando, poleg tega pa še članstvo v teroristični organizaciji, skrajno levi stranki MKLP. Po navedbah njenega odvetnika Kaderja Tonca ji grozi do 20 let zapora.

Novinarka, ki so jo prijeli aprila v Carigradu, ima nemško državljanstvo, zato je nemška vlada pozvala Turčijo, naj jo izpusti, tako kot še najmanj deset nemških državljanov, zaprtih v Turčiji.

A. P. J.