Novo iskanje miru za Sirijo tokrat v Kazahstanu

Kristjani v Alepu prvič po petih letih praznovali božič

26. december 2016 ob 14:17

Moskva - MMC RTV SLO/Reuters

Kazahstanski predsednik Nursultan Nazarbajev je izrazil pripravljenost, da v Astani gosti multilateralne mirovne pogovore o končanju vojne v Siriji.

"Kazahstan je pripravljen gostiti vse strani v Astani," je dejal Nazarbajev med obiskom v St. Peterburgu, kjer se je sešel z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Ta je v petek dejal, da so Rusija, Iran, Turčija in sirski predsednik Bašar Al Asad privolili, da nadaljnje pogovore o sirskem mirovnem procesu gosti kazahstanska prestolnica.

Putin je pretekli teden po zavzetju Alepa sirskih vladnih sil dejal, da je zdaj naslednji korak prekinitev ognja na celotnem ozemlju Sirije.

Turčija želi okrepitve

Medtem je Turčija pozvala članice koalicije pod vodstvom ZDA v boju proti Islamski državi, naj okrepijo svojo podporo turškim silam pri zavzetju sirskega mesta al Bab, ki je v rokah borcev Islamske države. Boj za omenjeno mesto je del operacije Evfratov ščit, ki jo je Turčija na meji s Sirijo začela pred skoraj štirimi meseci.

Alep: Prvi božič po petih letih

Kristjani v Alepu so se prvič po petih letih v središču Alepa zbrali na praznovanju božiča. "Slavnostno ozračje je izjemno. To je novo rojstvo za Jezusa Kristusa in novo rojstvo mesta Alep," je dejal vodja krščanske skupnosti v mestu George Bakaš. Številni kristjani so se v državljanski vojni postavili na stran predsednika Bašarja Al Asada, ki prihaja iz manjšinske šiitske verske skupnosti. Po Bakaševih besedah se je katoliška skupnost od začetka spopadov v Alepu močno zmanjšala: s prvotnih 250.000 na okoli 50.000.

Mesto Alep je v rokah vladnih sil, okoli 40 odstotkov območja istoimenske province pa je še vedno v rokah upornikov.

K. T.