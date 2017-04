Novozelandci v strahu pred najhujšim ciklonom po letu 1968

Zemlja je zelo namočena že od ciklona Debbie

13. april 2017 ob 08:40

Auckland - MMC RTV SLO

Prebivalci ob severovzhodni obali Severnega otoka na Novi Zelandiji se umikajo na varno pred ciklonom Cook, ki naj bi bil ena najhujših neviht v državi v zadnjih desetletjih.

Ciklon Cook z vetrom do 150 kilometrov na uro bo po napovedih dosegel obalo zvečer po krajevnem času (dopoldne po srednjeevropskem) v zalivu Bay of Plenty. Južni otok Nove Zelandije naj bi dosegel v petek, poroča STA.

V nekaterih delih Severnega otoka so že razglasili izredne razmere, prebivalci nekaterih nižje ležečih območij pa so zapustili domove. Zaprtih je več kot 130 šol in univerz, oviran je tudi letalski promet na več letališčih po vsej državi. Oblasti svarijo pred visokimi valovi in zemeljskimi plazovi, zato so vojska in reševalci v pripravljenosti.

Ciklon Cook se je v nedeljo oblikoval okoli otočja Vanuatu in se nato pomaknil proti Novi Kaledoniji, kjer je zahteval eno smrtno žrtev. Novozelandski strokovnjaki svarijo, da bi bil lahko to najhujši ciklon v državi po letu 1968, poroča BBC.

Novo Zelandijo je prejšnji teden prizadel ciklon Debbie, ki je v nekaterih delih države povzročil poplave.

A. P. J.