Novozelandsko sodišče odobrilo izročitev Kima Dotcoma

Kim se na spletnih omrežjih predstavlja kot spletni revolucionar in borec za svobodo medmrežja.

Dotcom se bo pritožil

5. julij 2018 ob 15:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Novozelandsko pritožbeno sodišče je odobrilo izročitev medmrežnega podjetnika in ustanovitelja Megauploada Kima Dotcoma ZDA, ki ga obtožujejo piratstva in kršenja avtorskih pravic.

Sodišče je s tem zavrnilo Dotcomovo pritožbo in potrdilo odločitev nižjestopenjskega sodišča iz leta 2017, ki je dovolilo izročitev, poročajo tuje tiskovne agencije. Dotcomov odvetnik je že napovedal, da se bo njegova stranka pritožila na novozelandsko vrhovno sodišče.

Sodišče je poleg Dotcoma izročitev odobrilo tudi še za tri njegove kolege, Finna Batata, Mathiasa Ortmanna in Brama van der Kolka, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Či jih bodo v ZDA obtožili piratstva, jim grozijo dolgoletne zaporne kazni.

V Nemčiji rojeni Kim Dotcom, s pravim imenom Kim Schmitz, na Novi Zelandiji živi od leta 2010, od leta 2012 pa se bori proti izročitvi ZDA.

Leta 2005 ustanovljeni spletni portal za izmenjavo datotek Megaupload s sedežem v Hongkongu je bil leta 2010 na vrhuncu svojega delovanja in 13. najbolj priljubljena spletna stran na svetu, prek nje naj bi se takrat ustvarilo štiri odstotke celotnega spletnega prometa.

Obtožbe pristojnih organov v ZDA navajajo, da naj bi zdaj že ukinjeni Megaupload s ponujanjem piratskih kopij vsebin, kot so filmi in oddaje, imetnikom avtorskih pravic povzročil za okoli 500 milijonov dolarjev škode.

Dotcom je kasneje lansiral oblačno storitev MEGA, ki naložene datoteke razbije na koščke in jih razdeljene hrani na različnih mestih, pa še v zakritpirani obliki. Iz teh razlogov velja za eno bolj varnih oblačnih hramb.

Toda leta 2015 je prišlo do menjav v lastništvu. Kim Dotcom trdi, da so družbo sovražno prevzeli Kitajci, in začel sejati dvom o njihovi dobronamernosti.