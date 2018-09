Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 13 glasov Ocenite to novico! Obama, 44. predsednik ZDA, ni skoparil s kritikami svojega naslednika. Foto: Reuters Mi smo Američani, ki bi se morali postaviti po robu nasilnežem, ne pa jim slediti. Morali bi se postaviti po robu diskriminaciji in prav zagotovo bi se morali znati jasno in nedvoumno postaviti po robu nacističnim simpatizerjem. Kako težko je reči, da so nacisti slabi? Barack Obama Obama se je dejavno vključil v kampanjo pred novembrskimi kongresnimi volitvami. Foto: Reuters Sorodne novice Obama ob spominu na Mandelo kritiziral "politiko mogočnežev" Barack in Michelle Obama bosta prek Netflixa promovirala večjo empatijo Dodaj v

Obama udrihal čez Trumpa: "Iz Bele hiše prihajajo nore stvari"

Očital mu je demagogijo in teorije zarote

8. september 2018 ob 09:47

Chicago - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je na univerzi Illinois ostro kritiziral svojega naslednika Donalda Trumpa in "nore stvari, ki prihajajo iz Bele hiše". Med drugim je Trumpa označil za simptom ameriške bolezni.

"To ni normalno. Živimo v neobičajnem času in živimo tudi v nevarnem obdobju," je dejal Obama v govoru, s katerim je vstopil v kongresno volilno kampanjo. Študente je pozval, naj se udeležijo novembrskih volitev, ki so najpomembnejše do zdaj.

Obama se od odhoda iz Bele hiše ni pogosto kazal v javnosti in se je izogibal komentarjev o svojem nasledniku. Tokrat pa je prekršil nepisano pravilo, da nekdanji predsedniki ne kritizirajo svojih naslednikov. Namignil je, da je vrag vzel šalo in da so zadeve preveč resne, da bi lahko nadzor nad tem, kar dela Trump, še naprej pustili v rokah kongresnih republikancev. Obama je opisal Ameriko, ki sicer napreduje, vendar pa vedno stori kakšen korak nazaj, kot se je zgodilo z izvolitvijo Trumpa.

"Trump je simptom, ne vzrok"

Obama je ošvrknil politike, ki izkoriščajo strahove ljudi in jih ščuvajo druge proti drugim zato, da ohranijo oblast in privilegije. "Ni se začelo s Trumpom. On je simptom, ne pa vzrok vseh razlik v ZDA. Sam le izkorišča zamere, ki so jih politiki razpihovali že leta," je dejal in dodal, da je to staro kot svet. Zaradi tega je študente pozval, naj volijo demokrate, četudi se ne strinjajo z njimi, ker je treba v ameriško politiko vrniti malce prištevnosti. Po njegovih besedah nima nobena od dveh strank monopola nad neumnostmi, vendar pa si ga zadnja desetletja brez dvoma prilaščajo republikanci.

Ošvrknil je tudi pisca anonimnega članka o odporniškem gibanju v Trumpovi vladi za New York Times, saj to ni normalno, da neki neizvoljeni člani vlade, ki nikomur ne odgovarjajo, na skrivaj manipulirajo s predsednikom ter želijo hvaležnost državljanov, ker so zaustavili deset odstotkov norosti, potem ko so jih podprli 90 odstotkov.

"Gre za enega tistih ključnih trenutkov, ko se moramo vsi odločiti, kdo smo in za kaj se zavzemamo. Kot državljan in ne kot nekdanji predsednik želim podati preprosto sporočilo – morate voliti, ker je od tega odvisna naša demokracija. Pozivam k obnovi iskrenosti, spodobnosti in zakonitosti v naši vladi," je dejal.

Obama se je vprašal, kaj se je zgodilo z republikansko stranko, ki je v časih nizkega proračunskega primanjkljaja zahtevala fiskalno odgovornost, zdaj pa se niti ne oglasi, ko so primanjkljaj napihnili z davčnimi olajšavami za tiste, ki jih ne potrebujejo, med katere prišteva tudi sebe. Skušal je tudi opozoriti, da se Trump hvali z njegovimi dosežki, ko govori o velikem gospodarskem razcvetu, saj se je ta začel že leta 2015. "No, vsaj uničil ga še ni," je dejal Obama.

"Politika delitev in paranoje"

"Demagogi obljubljajo enostavne rešitve za zapletene težave. Obljubljajo boj za malega človeka, čeprav delajo za najbogatejše in najmočnejše. Obljubljajo konec korupcije, obenem pa kradejo kot za stavo," je dejal. "Politika delitev in paranoje je na žalost našla domovanje v republikanski stranki. Ta kongres rahlja zakonodajo o volitvah, da poveča vpliv milijarderjev. Sistematično napada volilne pravice, da oteži udeležbo mladih, manjšin in revnih. Razdaja davčne olajšave brez skrbi za primanjkljaj. Odvzema zdravstvo milijonom. Sprejema divje teorije zarote o Bengaziju in mojem rojstnem listu, zavrača znanost in dejstva o podnebnih spremembah," je med drugim opozoril Obama.

"Mi smo Američani, ki bi se morali postaviti po robu nasilnežem, ne pa jim slediti. Morali bi se postaviti po robu diskriminaciji in prav zagotovo bi se morali znati jasno in nedvoumno postaviti po robu nacističnim simpatizerjem. Kako težko je reči, da so nacisti slabi?" je ob aplavzu v dvorani vprašal Obama, s čimer je mislil na Trumpovo enačenje neonacistov in protestnikov v Charlottesvillu.

Trump: Med njegovim govorom sem zaspal

Na govor svojega predhodnika se je v svojem slogu nemudoma odzval tudi Trump, ki je dejal, da je med poslušanjem dolgočasnega Obame moral zadremati. Svojim navdušenim podpornikom v Severni Dakoti je dejal, da mu je žal, da je gledal Obamov govor, da pa je vmes zaspal. Očitno pa ni spal med delom govora, v katerem je Obama posmehljivo opozarjal na Trumpove samohvale glede gospodarskega okrevanja.

"Predsedniku Obami moram nekaj povedati. Če bi demokrati novembra pred dvema letoma zmagali, bi imeli danes namesto 4,2-odstotne gospodarske rasti 4,2-odstotno nazadovanje," je dejal Trump.

A. P. J.