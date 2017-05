Obama v Berlinu: Ne moreš se skrivati za zidovi

V zadnjih štirih mesecih se je poskušal naspati

25. maj 2017 ob 21:41

Berlijn - MMC RTV SLO/Reuters

Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je z nemško kanclerko Angelo Merkel v Berlinu razpravljal o aktualnih političnih vprašanjih, pri čemer pa niti enkrat ni omenil svojega naslednika Donalda Trumpa.

"Napredni narodi se ne skrivajo za zidovi pred težavami tega sveta. Če imamo v nekaterih državah slabe vlade, vojne, revščino, se v tem novem svetu od tega ne moremo ograditi," je pred 70.000 poslušalci v Berlinu, na mestu, kjer je nekoč stal zid, ki je delil mesto, dejal Obama.

Obama je s tem ošvrknil Trumpa, ki namerava na meji z Mehiko zgraditi zid, s katerim želi zmanjšati prihod "kriminalcev" v ZDA.

Mir in blaginja nista zajamčena

Obama je v Evropi govoril prvič po tem, ko je zapustil Belo hišo. Opozoril je, da mir in blaginja nista zajamčena. "Svet ni bil nikoli bogatejši, bolj zdrav in bolj izobražen, kot je v tem trenutku, a kljub temu ostaja velik problem tako naraščajoča neenakost znotraj posameznih narodov oz. držav kot tudi med posameznimi narodi. Če lahko zagotovimo napredek še naprej, potem sem glede prihodnosti optimističen," je zatrdil Obama.

Kasneje je Obama govoril tudi v jugozahodnem nemškem mestu Baden-Baden, kjer je prejel nemško medijsko nagrado. Obama je pri tem dejal, da ja zaskrbljen nad tem, kako je napredek tehnologije "ironično olajšal ljudem umik v svoje mehurčke".

Ponosen na opravljeno delo

Obama je sicer še povedal, da je ponosen na delo, ki ga je opravil kot predsednik ZDA. Še posebej je izpostavil zdravstveno reformo, t. i. Obamacare, ki pa jo namerava Trump zdaj odpraviti: "20 milijonom ljudem, ki ga prej niso imeli, smo omogočili zdravstveno zavarovanje. Žal mi je le, da ga nismo vsem."

Obama je še dejal, da se je v zadnjih štirih mesecih poskušal naspati in poskušal čim več časa preživeti s svojo družino.

Obama je gostoval pri Merklovi v sklopu dneva Nemške protestantske cerkve štiri mesece pred nemškimi parlamentarnimi volitvami. To je sprožilo ugibanja, da ji poskuša pomagati do zmage. A se nemških volitev v 90-minutnem pogovoru nista dotaknila.

A. V.