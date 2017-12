Obisk predstavnika ZN-a znak mehčanja stališč Pjongjanga?

Pjongjang vztrajno razvija jedrsko in balistično tehnologijo

9. december 2017 ob 09:05,

zadnji poseg: 9. december 2017 ob 09:22

Pjongjang - MMC RTV SLO, Reuters

Pomočnik generalnega sekretarja ZN-a za politične zadeve Jeffrey Feltman, ki je ta teden obiskal Severno Korejo, je po poročanju severnokorejske državne tiskovne agencije izrazil pripravljenost za zmanjšanje napetosti na Korejskem polotoku. Obisk naj bi bil znak, da se Pjongjang odmika od najekstremnejših stališč.

Agencija KCNA je poročala, da so severnokorejske oblasti dejale, da je odposlanec ZN-a priznal negativni učinek sankcij na humanitarno pomoč Severni Koreji. Feltmanov obisk je najvišji obisk predstavnika ZN-a v tej državi po letu 2012, Reuters pa njegove izjave o obisku ni dobil.

"Združeni narodi so izrazili zaskrbljenost za napete razmere na Korejskem polotoku in izrazili pripravljenost za zmanjšanje napetosti na polotoku v skladu z ustanovno listino ZN-a, ki temelji na mednarodnem miru in varnosti," je poročala KCNA.

Agencija je še poročala, da so se severnokorejske oblasti in Feltman strinjali, da je njegov obisk poglobil razumevanje in da bodo ohranjali redne stike. Feltman je bil v Severni Koreji od torka do sobote.

Kot je za Radio Slovenija poročal Uroš Lipušček, prevladuje vtis, da glede na to, da so v Pjongjangu po več letih popolnega ignoriranja ZN-a privolili v Feltmanov obisk, Severna Koreja postopoma vendarle odstopa od najekstremnejših stališč.

Kitajski do zdaj Severne Koreje ni uspelo prepričati, naj se odreče jedrskemu orožju in medcelinskim raketam. Potem ko posebnemu odposlancu kitajskega predsednika Ši Džinpinga ni uspelo doseči kakršnega koli premika v pozitivno smer, se je vpletla še ruska diplomacija, poroča Lipušček. Čeprav je trgovinska izmenjava med državama v prvih treh mesecih letošnjega leta znašala le okoli 30 milijonov dolarjev, ima Rusija, kot je videti, na Pjongjang vse večji vpliv.

V Pekingu so pozdravili izjavo ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova, da je Rusija pripravljena posredovati med Severno Korejo in ZDA, kar naj bi pripeljalo do neposrednih pogovorov med stranema. Uradno stališče ZDA je, da bodo za skupno mizo sedle samo v primeru, če se Severna Koreja odpove jedrskemu orožju in medcelinskim raketam.

Balistična raketa do ZDA?

Severna Koreja namreč razvija vojaški jedrski in raketni program v nasprotju z resolucijami Varnostnega sveta, zaradi česar so bile zoper njo uvedene sankcije. 29. novembra je poskusno izstrelila medcelinsko balistično raketo, za katero je sporočila, da je njena najbolj razvita raketa, in ki naj bi bila sposobna doseči ozemlje celinskih ZDA.

Izstrelitev naj bi bistveno okrepila položaj Pjongjanga na morebitnih pogovorih. V Pekingu, od katerega je Pjongjang močno odvisen, ostajajo kljub temu zelo previdni. Ker so odpovedala vsa diplomatska sredstva in gospodarski pritiski, sta kitajsko vojaško letalstvo in vojna mornarica v zadnjih dneh v bližini Korejskega polotoka izvedla doslej najobsežnejše vojaške vaje v opozorilo tako Pjongjangu kot Washingtonu, še poroča Lipušček.

Ta teden so tudi ZDA in Južna Koreja izvedle obsežne vojaške vaje, ki po mnenju Severne Koreje pomenijo izbruh vojne. ZDA so Severni Koreji že zagrozile, da jo bodo povsem uničile, če bo izbruhnila vojna. Grožnje izreka tudi vodstvo v Pjongjangu.

Japonska aretirala severnokorejsko posadko

Japonska policija je medtem v soboto aretirala tri člane posadke severnokorejske ladje zaradi kraje generatorja iz kolibe na nenaseljenem otoku, poroča japonska javna televizija HNK. Na ladji, privezani na otoku blizu severnega japonskega otoka Hokaido, je bilo deset ljudi, nekaj članov posadke pa je iz kolibe po poročanju HNK-ja vzelo del elektronske opreme.

V japonske vode prihaja vse več severnokorejskih ribiških ladij. Nekatere so v težavah, druge zapuščene, na nekaterih pa so trupla ljudi. Japonske oblasti se bojijo, da gre za poskuse vohunov pretihotapiti se v državo.

Reuters poroča, da večina strokovnjakov meni, da gre za običajne ribiče in vojake, ki so vpoklicani, da tudi sami ribarijo. Ni znakov, da bi bili to prebežniki.

B. V.