Obisk sorodnikov v Egiptu se je sprevrgel v štiriletno moro v zaporu

Irski zunanji minister: To je bil eden najbolj zapletenih primerov

24. oktober 2017 ob 21:23

Dublin - MMC RTV SLO

Na Irsko se je po štirih leta zapora v Egiptu vrnil 21-letni Ibrahim Halawa, ki so ga pri 17 letih med obiskom sorodnikov v Kairu med množičnimi protesti aretirali in ga obtožili več zločinov, tudi smrti 44 ljudi.

Pretekli mesec je, tudi po velikih diplomatskih prizadevanjih, egiptovsko sodišče vendarle odločilo, da je nedolžen, iz zapora pa so ga izpustili prejšnji teden. "Še vedno se mi zdi kot sanje, to je trenutek, ki sem ga čakal štiri leta. Sem svoboden človek. Upam, da bom dobil nazaj svoje življenje, da bom lahko šel spet na fakulteto in si ustvaril kariero," je ob vrnitvi v Dublin, kjer ga je pričakala velika množica podpornikov, srečen dejal 21-letnik, sicer sin najvišjega muslimanskega klerika na Irskem. Njegova zgodba je več let odmevala v irskih medijih. Ob vrnitvi se je zahvalil irskemu predsedniku in vladi, da sta mu pomagala, in vsem Ircem, ki so ga bodrili. "Zapustil sem veliko kolegov zapornikov - še vedno je po vsem svetu, ne le v Egiptu, veliko nedolžnih ljudi, ki so zaprti." Kot je dejal, se veseli prihodnosti, a ne more pozabiti preteklosti.

Sestre so izpustili, njega pa zaprli

Leta 2013 je bil Halawa skupaj s tremi sestrami na obisku pri sorodnikih v Egiptu in se udeležil množičnih protestov po vojaškem udaru, po katerem je bil odstavljen islamistični predsednik Mohamed Mursi. Policija jih je avgusta 2013 prijela v mošeji Al Fath, skupaj s še 500 drugimi protestniki pa je bila četverica obtožena vrste zločinov, od vdora v mošejo in umora 44 ljudi do nezakonitega posedovanja orožja. Vsem obtožencem je grozila smrtna kazen, a nanjo ni bil obsojen nihče, veliko obtožencev pa je bilo obsojenih na večletne zaporne kazni.

Halawijeve sestre so kmalu po prijetju po plačilu varščine izpustili in jim dovolili, da se vrnejo na Irsko, pozneje pa so na sojenju v odsotnosti odločili, da so nedolžne. Družina je začela dolgo bitko za izpustitev Ibrahima, ki je ostal za rešetkami, kjer je čakal na množično sojenje, ki je bilo večkrat preloženo. Sam je proti mučenju in neprimernim razmeram v zaporu protestiral tudi z gladovno stavko.

"Ta primer je bil eden izmed najbolj zapletenih, občutljivih in zahtevnih konzularnih postopkov, ki jih je kdaj koli obravnavala irska vlada. Moji kolegi in jaz smo zelo zadovoljni, da je težke Ibrahimove preizkušnje zdaj konec," je v izjavi za javnost zapisal irski zunanji minister Simon Coveney.

Halawa je povedal, da so ga v priporu redno mučili, egiptovske oblasti pa so vseskozi zanikale obtožbe človekoljubnih organizacij o kršenju človekovih pravic. "Trdijo, da smo ga mučili, kar smo večkrat zanikali," je dejal vir z egiptovskega notranjega ministrstva in dodal, da mora vsakdo, ki je žrtev mučenja, to prijaviti tožilstvu ali sodišču, sami pa da redno izvajajo preglede v zaporih.

K. T.