Obisk Trumpa spodbudil republikance k sprejemu predloga davčne reforme

O reformi bo odločal še senat

16. november 2017 ob 22:00

Washington - MMC RTV SLO, STA

Predstavniški dom ameriškega kongresa je z 227 glasovi za in 205 proti pričakovano sprejel svoj predlog velike davčne reforme, ki naj bi po letu 1986 znova korenito reformirala davčno zakonodajo.

Dogajanje se zdaj seli v senat, ki namerava o svoji različici glasovati po zahvalnem dnevu, ki bo prihodnji četrtek. Oba predloga bo treba nato uskladiti.

Ameriški predsednik Donald Trump je pred glasovanjem obiskal republikance v predstavniškem domu in jim pojasnjeval, kako pomemben je predlog za ameriško gospodarstvo in tudi za njihove upe o ohranitvi kongresne večine po volitvah novembra prihodnje leto. Kljub popolni oblasti v Washingtonu republikanci in Trump na zakonodajnem področju doslej niso dosegli večjih prebojev.

Poskus odprave zdravstvene reforme prejšnjega predsednika Baracka Obame je propadel, davčna reforma pa je tisto, kar je bilo v zadnjih desetletjih v javnosti videti kot osnovni razlog za obstoj stranke. Predsednik predstavniškega doma Paul Ryan je po uspešnem glasovanju dejal, da so storili nekaj izjemno pomembnega za Američane, ki pa se glede na ankete s tem še ne strinjajo.

Demokrati: Reforma pomeni olajšave za najbogatejše in velike korporacije

Večina se namreč v anketah strinja z demokrati, da so davčne olajšave republikancev ponovno usmerjene v korist najbogatejšim in velikim korporacijam. Demokrati davčni reformi pravijo velika davčna prevara, vendar pa jo lahko ustavijo le republikanci sami, kot se je to zgodilo v primeru zdravstvene reforme, ki so jo v predstavniškem domu potrdili, a je nato zaradi neenotnosti stranke propadla v senatu.

Svoj predlog davčne reforme mora namreč zdaj potrditi še drugi dom ameriškega kongresa, nato pa bodo pogajalci obeh domov skušali priti do skupnega predloga, ki bo sprejemljiv za večino republikancev v obeh domovih, preden ga lahko dobi na mizo v podpis Trump.

Trenutna različica senatnega predloga vsebuje tudi odpravo obveznega zdravstvenega zavarovanja vseh Američanov, kar za predstavniški dom ne bo problem, lahko pa bo za kakšnega republikanca v senatu, ker bo potem brez zavarovanja ostalo okoli 13 milijonov ljudi. Nekateri senatorji se pritožujejo, da je njihov predlog preveč usmerjen v korist velikih korporacij in prinaša premalo posameznikom oziroma majhnim podjetjem.

Vse to se bo dalo uskladiti, vendar bodo republikanci pred uspehom potrebovali veliko ustvarjalnega računovodstva. Da lahko v senatu preprečijo obstrukcijo demokratov in predlog potrdijo z navadno večino 51 glasov, predlog ne sme preveč povečati proračunskega primanjkljaja. Predlog predstavniškega doma po izračunih republikancev ostaja v tem okvirju in bo v 10 letih primanjkljaj povečal za 1500 milijard dolarjev.

Do januarja letos, ko je vladno štafeto Trumpu predal Obama, so bili republikanci zagrizeni borci proti primanjkljaju, zdaj pa jih to več ne skrbi. Politično veliko bolj potrebujejo davčno reformo kot pa uravnotežen proračun, ki se volivcem kratkoročno ne pozna na žepu.

Zmanjšanje davka na dohodek s 35 na 20 odstotkov

Predlog reforme predvideva zmanjšanje števila davčnih razredov glede na dohodek, a bo to še predmet usklajevanj. Več kot sedanjih sedem jih zanesljivo ne bo, ker republikanci trdijo, da njihova reforma prinaša največjo poenostavitev davčne zakonodaje v zgodovini. Oba predloga predvidevata znižanje stopnje davka na dohodek gospodarskih družb s sedanjih 35 na 20 odstotkov, zaradi česar je Trump prepričan, da se bodo ameriška podjetja vračala domov iz tujine. Predstavniški dom je s sprejemom predloga močno okrnil upe na ponovno izvolitev redkih republikanskih kongresnikov iz demokratskih držav, kot so New York, New Jersey in Kalifornija, kjer so lokalni davki visoki, vendar so doslej veljali kot olajšava pri zveznih davkih. Reforma se bo tako deloma financirala na plečih davkoplačevalcev v državah, ki niso volile za Trumpa.

Nekaj razlik med senatom in predstavniškim domom je tudi glede časovnice uvajanja določenih olajšav, kakšne olajšave ostanejo, katere bodo nove in podobno. Na boljšem bodo med drugim tisti z otroki, saj jim bo prihranjeno plačilo 1000 dolarjev davka na leto za otroka.

A. V.