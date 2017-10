Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tragedija v Andih iz leta 1972 velja za eno najodmevnejših letalskih nesreč v zgodovini. Preživele so rešili šele po 72 dneh. Foto: AP Nando Parrado, eden izmed dvojice rešiteljev, je v nesreči izgubil mamo in sestro, prve tri dni po nesreči pa je bil nezavesten, a je bil na koncu zadosti močan, da je skupaj z Robertom Canesso odšel na pohod proti civilizaciji. Foto: EPA Sorodne novice Živ je! Urugvajec štiri mesece preživel v mrzlih Andih Štiri desetletja od tragedije in začetka "čudeža v Andih" Dodaj v

Obletnico letalske tragedije v Andih zaznamovala nova - spet je padlo letalo

V nesreči je umrl čilenski zdravnik, ki je potoval na slovesnost

10. oktober 2017 ob 17:46

Montevideo - MMC RTV SLO, STA

Ob slovesnosti ob 45. obletnici letalske nesreče v Andih je pred obalo Urugvaja znova padlo letalo, nesreča pa je terjala tudi smrtno žrtev.

Zasebno letalo je v Urugvaj prišlo prav zaradi slovesnosti obletnice tragedije v Andih in strmoglavilo pri kroženju nad posestvom, 40 km zahodno od Montevidea, kjer je potekala prireditev. V nesreči je umrl čilenski zdravnik, njegovo truplo so našli v ponedeljek, pilotu pa je po strmoglavljenju uspelo preplavati 200 metrov do obale in se rešiti.

Tragedija v Andih sicer velja za eno najodmevnejših letalskih nesreč v zgodovini. Urugvajsko vojaško letalo Fairchild F-227 se je oktobra 1972 zaletelo v goro v Andih. Na njem je bilo tudi ragbijsko moštvo Stari kristjani iz Montevidea, ki je potovalo na tekmo v Čile. Na cilj niso prispeli, saj je njihovo letalo padlo v Andih na 4.200 metrih nadmorske višine.

Od 42 potnikov jih je nesrečo preživelo 16. Preživeli v razbitem letalu so imeli na voljo zelo malo hrane in nobenega gretja. Da so preživeli 72 dni v skrajnih razmerah, so se hranili z mesom umrlih tovarišev, ki so jih zakopali v sneg.

Izginuli in pozabljeni so se rešili po zaslugi 10-dnevnega pešačenja dvojice, ki se je s skrajnimi močmi prebila do roba civilizacije, od koder sta oblasti opozorila, da so še živi. Zadnji preživeli so bili iz osrčja Andov rešeni 23. decembra 1972.

Nepričakovana rešitev ponesrečencev je pritegnila pozornost sveta, v Južni Ameriki pa je dogodek dobil ime čudež v Andih (El Milagro de los Andes). Kalvarija preživelih je nazorno opisana v knjigi Alive (Živi) izpod peresa Piersa Paula Reada, ki je izšla dve leti pozneje, dogodke pa so 1993 ovekovečili tudi na filmskem platnu.

