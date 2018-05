Obljubljena dežela, sovražna dežela - 70 let Izraela

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Leta 1948 je v Izraelu živelo 650.000 Judov, kar je predstavljalo pet odstotkov vsega judovskega prebivalstva. Danes je izraelskih Judov desetkrat več, okoli 6,8 milijona. 43 odstotkov vseh Judov na svetu danes živi v Izraelu, na drugem mestu so s 34 odstotki ZDA. Foto: Reuters Izrael je svoj 70. rojstni dan proslavil bučno, z ogromnim ognjemetom in zabavami na plažah. Foto: Reuters Palestinci opozarjajo, da Izrael še naprej nadzira, meje, uvoz in izvoz, oskrbo z vodo in elektriko ter gianje ljudi. Izraelske naselbine, ki so po mednarodnem pravu prepovedane, še naprej nastajajo na palestinski zemlji. "Palestinci na Zahodnem bregu vztrajno trpijo pod izraelsko okupacijo že 50 let. V Izraelu sploh nimajo pravico glasovanja, vseh demokratičnih pravic ali kakršnega koli načina, s katerimi bi lahko spremenili svoja življenja," je opozorila avstralska senatorka Janet Rice. Foto: Reuters Izraelske judovske naselbine so po mednarodnem pravu nezakonite, a Izrael se na ta opozorila ne odziva. Foto: Reuters Judje na ulicah Tel Aviva 14. maja leta 1948 slavijo, potem ko je David Ben Gurion z deklaracijo razglasil neodvisnost Izraela. Foto: Reuters Arabski prebivalci mesta Ramle so se julija leta 1948 predali izraelskim vojakom. Vojske petih držav, ki se niso strinjale z ustanovitvijo Izraela, so novo državo napadle, a so bile poražene. Foto: Reuters Judovske ženske vadijo pred vstopom v oborožene sile Izraela. Foto: Reuters Jicak Rabin in Jaser Arafat sta leta 1993 podpisala sporazum, ki je nedvomno mejnik v izraelsko-palestinskem vprašanju. Čeprav je sporazum predstavljen kot velik dosežek, pa je vprašanje, ali so po njem Palestinci zaživeli bolje. Foto: Reuters Slovo od ubitega izraelskega premierja Jicaka Rabina na pokopališču Mt. Herzl novembra leta 1995. Foto: Reuters VIDEO Jeruzalem – izraelska pre... VIDEO Izrael bo kmalu praznoval... VIDEO 70 let neodvisnosti Izraela VIDEO Možnosti za rešitev dveh... VIDEO Trump priznal Jeruzalem z... Dodaj v

Obljubljena dežela, sovražna dežela - 70 let Izraela

14. maja 1948 bila ustanovljena država Izrael

13. maj 2018 ob 06:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Izrael postaja svetovna sila, njegova svetloba bo premagala temo sovražnikov. Čez 70 let bomo še močnejši, saj je to, kar smo storili do zdaj, le začetek." To so bile besede Benjamina Netanjahuja ob slovesnostih ob 70-obletnici ustanovitve Izraela.

Država Izrael je nastala 14. maja leta 1948 ali po po judovskem koledarju 5. lyyarja 5708. Zaradi razlik med judovskim in gregorijanskim koledarjem so v Izraelu obletnico ustanovitve s prireditvami, ognjemetom, zabavami, predstavitvijo izraelskih dosežkov in podelitvijo najvišjih državnih odlikovanj obeležili že med 18. in 25. aprilom, ta konec tedna pa bodo potekale nove slovesnosti.

Najbolj odmevno bo zagotovo odprtje ameriškega veleposlaništva v Jeruzalemu. Spomnimo, ameriški predsednik Donald Trump je decembra lani priznal Jeruzalem kot prestolnico Izraela in napovedal selitev ameriškega veleposlaništva v to mesto, s čimer je odstopil od dolgoletnega mednarodnega dogovora, da je treba status Jeruzalema določiti v okviru mirovnega dogovora o dveh državah med Izraelci in Palestinci. Izrael je odločitev označil za zgodovinsko, Palestinci in večji del mednarodne skupnosti pa so jo obsodili. Usmerjevalne table za novo ameriško veleposlaništvo, napisane v hebrejščini, arabščini in angleščini, so postavili v začetku maja. Veleposlaništvo bo za zdaj nameščeno v zgradbi dosedanjega konzulata, ameriško zunanje ministrstvo pa v prihodnje načrtuje postavitev nove zgradbe. Trumpa v Jeruzalem sicer ne bo.

Zavrtimo čas nazaj in se spomnimo, kako je Izrael sploh nastal. Sionizem, gibanje, ki je imelo za cilj združitev Judov v Palestini, se je prvič javno politično izrazilo v pamfletu "Judovska država" leta 1896, ki ga je napisal novinar in pisatelj Theodor Herzl. Leto dni kasneje je v Baslu v Švici potekal prvi sionistični kongres, kjer so se udeleženci obvezali, da si bodo prizadevali za ustanovitev doma za Jude na ozemlju Palestine. Judje so se takrat že priseljevali na to območje, njihovo število je zaradi antisemitizma in pogroma v Evropi hitro rastlo - leta 1882 jih je bilo 24.000, leta 1895 pa že 47.000. Leta 1917 je Velika Britanija objavila Balfourjevo deklaracijo, v kateri je pozvala k "oblikovanju doma za Jude v Palestini". Novembra leta 1947 so Združeni narodi sprejeli načrt za razdelitev Palestine na dve državi, judovsko in arabsko, sveto mesto Jeruzalem pa bi bilo pod mednarodnim nadzorom. Ta načrt so arabski voditelji zavrnili.

Razglasitev nekaj ur po koncu britanskega mandata nad Palestino

Nekaj mesecev kasneje so bli judovski voditelji povabljeni na srečanje v muzej v Tel Avivu, piše AFP. Tam, natančneje 14. maja 1948, je bodoči prvi izraelski premier David Ben Gurion pred 200-glavim občinstvom presenetljivo razglasil ustanovitev države Izrael. Deklaracijo je prebral le nekaj ur po izteku britanskega mandata nad Palestino. "Naši ljudje niso izgubili vere, da bodo v letih, ko so živeli razpršeno, našli svojo zemljo. Upali so in molili, da bodo ponovno lahko uživali v politični svobodi," je dejal Ben Gurion. Ustanovitev Izraela je temeljila na odločitvi Združenih narodov iz leta 1947 o delitvi Palestine na dve državi: judovsko in arabsko.

Izraelec Michael Shiloh, profesor medijske prakse na newyorški univerzi v Abu Dabiju, je bil takrat, ko je Ben Gurion razglasil neodvisno judovsko državo, star 14 let. V pogovoru za portal Bloomberg se spominja evforije in vzhičenosti, ki je prevevala Jude ob tistem dogodku: "Državo smo dobili le tri leta po koncu holokavsta. Koncentracijsko taborišče Auschwitz je delovalo še aprila leta 1945. Spominjam se skupinske navdušenosti nad tem, da nam je uspelo, da smo znova varni in da imamo svojo državo."

Kontroverzna ideja, da je Judom to zemljo podaril Bog, ima biblijske korenine, holokavst pa je še prispeval k takratnem mišljenju, da je pravično Judom dati svojo državo. Za Jude, žrtve holokavsta, je Izrael po koncu druge svetovne vojne pomenil možnost preživetja. Od devetih milijonov Judov, ki so živeli v Evropi pred drugo svetovno vojno, so jih šest milijonov umorili nacisti. V prvih letih po ustanovitvi Izraela je v tej državi svojo novo domovino našlo okoli 600.000 preživelih žrtev holokavsta. Do konca 50. let preteklega stoletja se je njihovo število povzpelo na 800.000, kar je bila takrat približno polovica judovskega prebivalstva. Po razpadu Sovjetske zveze je v 90. letih minulega stoletja Izrael doživel drugi veliki val priseljevanja.

Kar je za Jude srečen dan, je za Palestince katastrofa

A ni vse samo lepo, daleč od tega. Medtem ko Izraelci 14. maja praznujejo dan neodvisnosti, pa je za Palestince dan, ko je nastala izraelska država, to, čemur sami pravijo nakba (katastrofa). Palestinci svoj dan katastrofe obeležujejo 15. maja, dan po razglasitvi izraelske države. Zaradi razlik v koledarjih ta dan sovpada z judovskim koledarjem samo vsakih 19 let.

Na dan katastrofe se Palestinci namreč spominjajo izgona in bega okoli 750.000 Palestincev, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove po koncu prve arabsko-izraelske vojne leta 1948. Zatekli so se na Zahodni breg, v Gazo ter sosednje države. Še danes so v bližnjih državah, kot je Libanon, potisnjeni na rob družbe in so skorajda brez možnosti za integracijo. Skupaj s potomci se je število beguncev po navedbah Agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (Unrwa) do danes povzpelo na pet milijonov, piše STA. Danes v Izraelu živi le manjši del Palestincev.



Rojstvo države Izrael je bilo tako tudi začetek izraelsko-palestinskega konflikta, ki kljub mnogim poskusom tudi 70 let kasneje ostaja nerazrešen. Palestinci opozarjajo na pravico do vrnitve svojih ljudi, ki so v času ustanovitve Izraela morali zbežati iz države, na desetletje dolgo blokado Gaze in na že več kot 50 let trajajočo vojaško okupacijo palestinskih ozemelj.

Dan po razglasitvi neodvisnosti že spopadi

Le dobrih deset minut po razglasitvi države Izrael leta 1948 je sledilo prvo priznanje. Izrael so kot državo uradno priznale ZDA, sledili pa so Iran, Gvatemala, Islandija, Nikaragva, Romunija in Urugvaj. Takratna Sovjetska zveza je Izrael priznala 17. maja 1948. Sledile so ji Poljska, takratni Češkoslovaška in Jugoslavija, Irska in Južnoafriška republika.

Že dan po razglasitvi, 15. maja, so Egipt, Jordanija, Libanon, Sirija in Irak napadli novonastalo državo. "Vojna za neodvisnost" se je končala januarja naslednje leto s premirjem - in s porazom arabskih držav. Izrael pa je utrdil samostojnost in svoje ozemlje povečal skoraj za 50 odstotkov v primerjavi z načrtom o delitvi - s 14.000 kvadratnih kilometrov, kot so jih predvideli ZN, na 21.000.

Leta 1967 Izrael zasedel Jeruzalem, območje Gaze, Golansko planoto in Sinajski polotok

Daljnosežne posledice je med drugim imela šestdnevna vojna leta 1967 med Izraelom na eni ter Egiptom, Jordanijo in Sirijo na drugi strani. Izrael je takrat presenetil sosede in zasedel celoten Jeruzalem, območje Gaze, Golansko planoto in Sinajski polotok. Posledice te vojne je v svetovni politiki čutiti še danes, saj je zmaga pripeljala k okupaciji ozemelj, s tem pa je izbruhnilo še več nesoglasij in spopadov. Tako Palestinci kot večji del svetovne skupnosti zahtevajo umik Izraela v okvir meja pred letom 1967 in rešitev bližnjevzhodnega konflikta z ustanovitvijo dveh držav - Izraela in Palestine, a so bližnjevzhodna mirovna pogajanja že dlje časa v slepi ulici. Status Jeruzalema, ki ima zaradi svojih svetih krajev poseben pomen tako za muslimane kot kristjane in Jude, je že dlje časa ena ključnih točk zastalih bližnjevzhodnih mirovnih pogovorov.

Izrael še naprej vodi tudi sporno politiko gradnjo judovskih naselij na zasedenih palestinskih ozemljih, zato palestinske oblasti Izrael ves čas obtožujejo, da želi palestinsko državo, če/ko bo do nje prišlo, narediti nevdržno za življenje. Zaradi gradnje in širitve naselij se je Izrael znašel tudi pod plazom kritik mednarodne skupnosti, a to grajo kratko malo ignorira. Trdi, da da so nove naselbine zakonite in nujno potrebne za zagotovitev varnosti.

Odstop Golde Meir po jom kipurski vojni

Leta 1973 je sledila nova vojna, ki je poznana pod različnimi imeni - jom kipurska, ramadanska, arabsko-izraelska oziroma oktobrska vojna. Koalicija arabskih držav pod vodstom Egipta in Sirije je 6. oktobra napadla Sinaj in Golansko planoto, torej območja, ki so bila pod nadzorom Izraela od njegove okupacije v šestdnevni vojni leta 1967. Vojna se je začela z nepričakovanim napadom na položaje izraelske vojske prav na jom kipur, ki velja za najsvetejši dan v judaizmu, tistega leta pa je sovpadal tudi z muslimanskim svetim mesecem ramazanom.

Egiptovska vojska je uspešno prečkala Sueški prekop, a po treh dneh je izraelska vojska njihovo ofenzivo ustavila. Prav tako je uspela ustaviti sirske napade na Golanski planoti, še več, sprožila je protiofenzivo, s katero je vstopila globoko na sirsko ozemlje. 25. oktobra so strani podpisale premirje. Po sporazumu iz Camp Davida leta 1978 je Sinajski polotok znova pripadel Egiptu. Štiri mesece po koncu vojne so se v Izraelu začeli protivladni protesti, ki so aprila leta 1974 pripeljali do odstopa izraelske premierke Golde Meir. Meirjeva, četrta premierka Izraela in prva ženska na tem položaju, je bila na tem položaju pet let, prijel pa se je je vzdevek "železna lady" izraelske politike.

Pod pokroviteljstvom Clintoma mirovni sporazum iz Osla

Pozimi leta 1987 so se zaradi izraelske okupacije začeli veliki protesti Palestincev. Nemiri so se iz Gaze razširili v Vzhodni Jeruzalem in na Zahodni breg, kar imenujemo prva intifada - upor Palestincev. Nemiri so leta 1993 pripeljali do sporazuma iz Osla, ki je bil prvi dogovor med izraelsko vlado in Palestinsko osvobodilno organizacijo (PLO), predstavniškim telesom Palestincev. Z mediacijo takratnega ameriškega predsednika Billa Clintona sta za isto mizo sedla takratni izraelski premier Jicak Rabin in vodja PLO-ja Jaser Arafat, ki sta v sporazumu medsebojno priznala Izrael oziroma PLO. Upanje za končno rešitev sporov je bilo takrat veliko, a se je podrlo kot hišica iz kart dve leti kasneje, natančneje, 4. novembra leta 1995, ko je skrajnodesničarski judovski fanatik izvedel atentat na Rabina, ko je slednji zapušča mirovni shod v Tel Avivu.

V času nasilja in spopadov druge intifade leta 2002 je Izrael začel gradnjo 107 kilometrov dolgega zidu, ki je skupek žičnate ograje z ostrimi rezili, betonskega zidu in stražnih stolpov, ki ves čas nadzorujejo dogajanje na obeh straneh meje - na izraelskem ozemlju in na palestinskih območjih na Zahodnem bregu. Zid je omejil nasilje, nikakor pa ni rešil političnih bitk. Poleg tega se zid skozi leta daljša in daljša - Izrael napoveduje, da bo njegova končna dolžina 700 kilometrov.

"Močni, enotni, razviti, vojaško opremljeni, a ..."

"Dan neodvisnosti Izraela je zame kot vsak drug dan - stalni opomnik tistega, česar nimam in kar bi lahko imel," je okroglo obletnico Izraela za Deutsche Welle komentiral 28-letni Palestinec Ahmed, ki si želi z dekletom oditi v Nemčijo, čemur pa starši nasprotujejo: "Ne le zato, ker bi bili ločeni, ampak tudi zato, ker starša nočeta, da Palestinci to zemljo prepuščamo Judom."

Po drugi strani Izraelci ne skrivajo veselja nad jubilejem: "Imamo veliko razlogov za zadovoljstvo. Smo močni, enotni, naša visokotehnološka industrija cveti, vojska pa je izredno močna. Uspelo nam je kljub vsem nasprotovanjem ... in kdor ima težave z nami, je vabljen, naj nas izzove," je dejala učiteljica Miri Hajbi. Njene misli je z drugimi besedami na slovesnostnih povedal tudi izraelski premier Netanjahu, ki je napovedal, da se bo moč Izraela v prihodnjih letih in desetletjih le še krepila.

A tudi med Izraelci je veliko takih, ki opozarjajo, naj se država in njeno vodstvo ne trka preveč po prsih in nima tako visokoletečih ciljev. "Če ne bomo našli načina, da si to zemljo delimo s Palestinci, ne le, da ne bomo postali močnejši, sploh nas več ne bo. Mi praznujemo dan neodvisnosti, oni imajo ta dan za katastrofo. Moramo se truditi razumeti to kompleksnost odnosov," je dejal 32-letni socialni delavec Niv Daga.

Najhujši sovražnik Izraela danes - sam Izrael?

70-obletnica države je primeren čas tudi za premislek o tem, kam država in njeni prebivalci gredo in kakšni so njihovi cilji v prihodnosti. Ob tem nekateri pomembni člani izraelske družbe opozarjajo, da ima Izrael po 70 letih, ko je uspel razviti visokotehnološko gospodarstvo, odlično izurjeno in opremljeno vojsko ter se ograditi od sosedov, novega sovražnika - samega sebe. Po poročanju portala The Economist se v Izraelu namreč odvija boj med dvema strujama - tisto, ki želi Izrael utemeljiti na judovskih verskih vrednotah in tisto, ki opozarja, da bi s tem ogrozili prihodnost države.

Desničarska vlada premierja Benjamina Netanjahuja je namreč v zadnjem času predstavila več zakonov, s katerimi želi utrditi izraelsko judovsko identiteto. Tako so parlamentu v sprejem predlagali zakon, ki Izrael definira kot nacionalno državo Judov, v kateri je uradni jezik hebrejski, "združeni Jeruzalem" pa je njena prestolnica. Ob tem je kulturno ministrstvo nehalo financirati ustanove, ki jih dojema kot "nelojalne" Izraelu, vladi pa je uspelo tudi omejiti moč vrhovnega sodišča, saj so jo razjezile nekatere nedavne razsodbe, kot je odločitev, da morajo Izraelci izprazniti naselbine na zasedenem Zahodnem bregu in ustavitev načrta o izgonu afriških prebežnikov. Nasprotniki te politike opozarjajo, da gre za populistične poteze, ki vodijo k manj demokratični družbi, v odnosu do Palestincev pa celo k apartheidu.

"Vse več Izraelcev ima občutek, da morajo izbirati med 'judovskim' in 'demokratičnim'," je dejal profesor na univerzi Bar Ilan, Yedidia Stern, in dejal, da so prvih 40 let obstoja Izraela v državi prevladovali sekularni Judje evropskega izvora, pri katerih so prevladovale socialne demokratične vrednote. Nato pa so prevladale druge skupine, kot so Judje, ki so se preselili iz arabskih držav, verski nacionalisti in ultraortodoksni Judje. Politično dejavnejši so postali tudi arabski Judje, ki predstavljajo okoli 17,5 odsotka izmed dobrih osem milijonov prebivalcev Izraela, in simpatizirajo s Palestinci.

V središču razprav pa ostaja izraelsko-palestinski konflikt. Vse več desničarskih politikov odkrito nasprotuje rešitvi dveh držav in javno govorijo o priključitvi večine Zahodnega brega, zato z drugače misleče strani družbe prihajajo opozorila, da bi to lahko vodilo k rasnemu razlikovanju, saj v tem primeru Palestinci ne bi imeli enakih pravic kot Judje.

"Izrael je bil ustanovljen zato, da bi Judje, ki se do takrat nikjer po svetu niso počutili zaželene, končno dobili svoj dom. A danes, 70 let kasneje, je Izrael postal trdnjava, ni pa še postal dom," je dogajanje nedavno komentiral eden najbolj znanih izraelskih pisateljev David Grossman in dodal, da je skozi leta okupacije v Izraelu že pojavila "apartheidska resničnost".

