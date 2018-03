Oboroženi napadi na državne in francoske ustanove v Burkina Fasu

Ni poročil o žrtvah med civilisti

2. marec 2018 ob 16:05,

zadnji poseg: 2. marec 2018 ob 18:18

Ouagadougou - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Iz Ouagadougouja, glavnega mesta Burkina Fasa, poročajo o več oboroženih napadih, tudi na sedež vojske in francosko veleposlaništvo. Za zdaj ni znano, kdo je izvedel napad.

Policija je sporočila, da je potekal oborožen napad blizu urada premierja. Po navedbah prič je pet oboroženih moških izstopilo iz avtomobila in streljalo na mimoidoče, nato pa so se napotili proti francoskemu veleposlaništvu v središču Ouagadougouja.

Novinar francoske tiskovne agencije AFP je slišal močno izmenjavo ognja in videl goreč avtomobil, iz katerega so po navedbah prič predtem izstopili napadalci. Na območju sta policija in vojska.

Drugi očividci so povedali, da je bilo slišati eksplozijo blizu sedeža vojske in francoskega kulturnega centra, ki je kak kilometer stran od francoskega veleposlaništva. Z veleposlaništva so sprva sporočili, da je bil napaden tudi kulturni center, a so pozneje dodali, da "v tej fazi ni jasno, katera prizorišča so napadena". S francoskega zunanjega ministrstva so pozneje sporočili, da veleposlaništvo in kulturni center nista več v nevarnosti.

Viri v varnostnih silah so sporočili, da je umrlo okoli 15 ljudi, pri čemer ne gre za končne podatke, AFP pa navaja višjo številko. Samo v drugem napadu naj bi umrlo najmanj 28 ljudi. Ubita sta bila tudi dva pripadnika paravojaških sil, ki sta branila francosko veleposlaništvo. Vlada je sporočila, da so bili štirje napadalci onesposobljeni pred francoskim veleposlaništvom. Obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so bili trije napadalci ubiti na sedežu vojske.

Francosko zunanje ministrstvo je sporočilo, da varnostne sile posredujejo in da je pričakovati okrepitev varnosti. Francoski odposlanec v sahelski regiji Jean-Marc Chataigner je napad označil za terorističnega.

Gre za tretji večji napad v glavnem mestu v nekaj več kot dveh letih. Zanj ni še nihče prevzel odgovornosti, a prejšnje napade so izvedli zavezniki Al Kaide kot maščevanje za sodelovanje Burkina Fasa v regionalnem boju proti džihadistom.

Proti džihadistom vojaki Francije in regionalnih držav

Burkina Faso je ena izmed krhkih držav na južnem obroču Sahare, ki se bojujejo z džihadističnimi skupinami. Država je bila tarča že številnih napadov, v katerih je bilo ubitih več tisoč ljudi, več deset tisoč ljudi pa je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove. Država je ena najrevnejših na svetu.

Francija, nekdanja kolonizatorka, je v boju proti džihadistom v regijo Sahel napotila 4.000 vojakov in podpira skupne enote petih držav, in sicer Burkina Fasa, Čada, Malija, Mavretanije in Nigra. Združeni narodi imajo v sosednjem Maliju tudi 12.000 modrih čelad.

B. V.