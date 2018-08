"Obravnavajo nas kot sužnje, a nimamo druge možnosti"

Sezonski delavci opozarjajo na nevzdržne razmere

8. avgust 2018 ob 19:07

Foggia - MMC RTV SLO, Reuters

Več sto prebežnikov je na jugu Italije odložilo orodje in s polj med petjem "nismo sužnji" zakorakalo na protest po smrti 16 sodelavcev v dveh prometnih nesrečah.

Več kot 200 tujih nezakonitih sezonskih delavcev je iz svojega prebivališča, znanega tudi kot "veliki geto", odkorakalo do Foggie, mesta ob Jadranskem morju, v bližini katerega sta se zgodili obe prometni nesreči. "Nismo sužnji," so med desetkilometrskim pohodom, s katerim želijo opozoriti na nevzdržne razmere, prepevali delavci z rdečimi kapami, ki jih morajo nositi kot obiralci paradižnika na žgočem soncu.

16 delavcev je v razmiku 48 ur umrlo v dveh prometnih nesrečah. V obeh sta bila udeležena tovornjak za prevoz paradižnika in kombi z delavci, poroča BBC. V ponedeljkovi nesreči je umrlo 12 delavcev, ki so se vračali s celodnevnega dela na polju. Smrtonosno nesrečo so po poročanju Al Džazire preživeli trije ljudje, ki so poškodovani. Le dva dni predtem so v skoraj enaki nesreči umrli štirje delavci.

Na današnjem protestu so prebežniki, večinoma iz podsaharske Afrike, povedali, da je njihovo delo neregulirano, kar vodjem omogoča, da jih izkoriščajo, nagnetejo v prenapolnjene kombije in jih prevažajo z ene kmetije na drugo brez kakršne koli pogodbe. Poleg več tisoč Afričanov na poljih južne Italije poleti po poročanju The Local Italy dela tudi več delavcev iz vzhoda Evrope, najpogosteje iz Romunije, Bolgarije in Poljske.

"Obravnavajo nas kot sužnje"

"Obravnavajo nas kot sužnje, vendar nimamo druge možnosti," je za Reuters povedal Ibrahim Sissoko, 28-letni delavec iz Malija, ki je v Italijo prišel leta 2015. "Za nas tukaj ni drugega dela in oni to vedo, zato nas izkoriščajo," je dodal.

Več tisoč sezonskih delavcev v poletnih mesecih na jugu Italija obira paradižnike. Za delo so plačani le tri evre na uro, kar je dvakrat manj od minimalne postavke za kmetijske delavce, navaja Reuters. BBC medtem navaja, da niso vsi plačati po urni postavki. Nekateri morajo obrati kar 100 kilogramov paradižnika, da zaslužijo en evro. Številni bivajo v razpadajočih barakah brez vode in elektrike.

Današnjih protestov se je udeležilo tudi več predstavnikov sindikatov, ki pozivajo k ureditvi javnega prevoza okoli Foggie. Protestov se je udeležil tudi guverner pokrajine Apulija Michele Emiliano, ki je tvitnil, da si demonstranti prizadevajo za "dostojanstvo dela".

Vlada obljublja ukrepe

V torek je Foggio obiskal tudi notranji minister Matteo Salvini, sicer znan po svoji do priseljencev sovražno nastrojeni retoriki. Po prometnih nesrečah je razglasil "vojno proti mafiji" okoli Foggie in obljubil, da jo bo izkoreninil iz vsake ulice in mesta, poroča The Local Italy.

V Italiji so v preteklih tednih poročali o več napadih na tujce in temnopolte. Notranji minister Salvini je napade komentiral, da je preplah pred rasizmom izmišljotina levice, alarmantna je po njegovem mnenju le stopnja kriminala med prebežniki, piše avstrijska tiskovna agencija APA.

Kardinal: Italijani niso rasistični, temveč prestrašeni

Italijani po mnenju predsednika italijanske škofovske konference kardinala Gualtiera Bassettija niso rasistični, ampak se počutijo, kot da so jih pustili na cedilu. To pa vodi v ohromelost in obrambo proti tujcem, je dejal v Rimu.

Po presoji nadškofa iz Perugie je naloga politike, da "ljudi, kolikor se da, osvobodijo pred tem strahom". Po njegovem prepričanju bi se morala raznolikost dojemati kot vrednota in vir, prihodnje generacije pa bi bilo treba vzgojiti temu primerno.

J. R.