Obroč okrog Islamske države v Mosulu se zapira

Islamisti obvladovali mesto od leta 2014

13. marec 2017 ob 07:19

Mosul - MMC RTV SLO

Iraške sile so v bitki za zahodni del Mosula prevzele nadzor nad še zadnjo cesto, ki pelje iz mesta, in tako povsem obkolile pripadnike Islamske države (IS) v njem.

"Deveta iraška divizija je ponoči zasedla še zadnjo cesto, ki vodi iz Mosula. Vsak pripadnik tako imenovane Islamske države bo umrl v mestu," je (islamistom) sporočil Brett McGurk, ameriški "svetovalec" v ofenzivi na Mosul.

V Mosulu leta 2014 razglašen kalifat

Iraške sile ob podpori mednarodne koalicije so napad na zahodni del Mosula sprožile 19. februarja, potem ko so januarja zavzele vzhodni del mesta, ki ga je pred tem leta 2014 osvojila Islamska država in v njem razglasila kalifat.

General Al Saadi: Nadzorujemo tretjino zahodnega Mosula

Iraški general Maan Al Saadi je povedal, da vladne sile nadzorujejo več kot tretjino zahodnega dela Mosula. Med drugim so islamiste pregnali iz nekaterih pomembnih zgradb, kot so vladna poslopja in muzej. Al Saadi pričakuje, da bodo imeli v zahodnem Mosulu nekoliko "lažje delo" kot v vzhodnem.

lslamisti se skrivajo med prebivalstvom

A uradni govorec iraške vojske, general Yahya Rasool, opozarja, da je bitka težka: "Borimo se proti sovražniku, ki se skriva med civilnim prebivalstvom. Sovražnik uporablja različne pasti in samomorilske napadalce. Operacija zato poteka s kar se da veliko previdnostjo, saj želimo ohraniti življenja civilistov." Ocenjuje se, da na območju pod nadzorom Islamske države živi še približno 600.000 ljudi.

S padcem Mosula bi bila uničena iraška veja kalifata, ki ga je leta 2014 razglasil Abu Bakr Al Bagdadi. V prihodnjih mesecih bo verjetno sprožena ofenziva še na Rako, glavno oporišče islamistov v Siriji.

A. V.