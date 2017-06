Obsežen gozdni požar na območju Makarske

Požar se širi proti naravnemu parku Biokovo

18. junij 2017 ob 14:37

Makarska - MMC RTV SLO/STA

Med krajema Tučepi in Podgora na območju Makarske je davi izbruhnil požar, v katerem je po prvih ocenah zgorelo okoli 250 hektarjev nasadov oljk, borovih gozdov in nizkega rastlinja.

Požar, ki je izbruhnil okoli druge ure ponoči, se širi proti Naravnemu parku Biokovo, medtem ko je gasilcem širjenje proti krajema Podgora in Tučepi uspelo zaustaviti. Po poročanju Hrvaške radiotelevizije (HRT) Gasilcem veliko težav povzroča tudi burja.

Požar se je sprva hitro širil proti hišam v Podgori in tamkajšnjemu hotelu Sirena, vendar so gasilci širjenje ustavili, je povedal poveljnik županijske gasilske zveze Dražen Glavina. Dodal je, da so se gostje lahko vrnili v hotel, prav tako pa ni več nevarnosti za hiše.

Gasilske službe se medtem trudijo preprečiti širjenje požara na težko dostopnem terenu v gostem borovem gozdu Naravnega parka Biokovo, je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina še povedal Glavina.

S požarom se bori več kot 250 prostovoljnih in poklicnih gasilcev iz Splitsko-dalmatinske županije. Na terenu je več kot sto gasilskih vozil. Pri gašenju so sodelovala tudi tri letala za gašenje kanader, vendar pa so se morala zaradi močnega vetra na morju kmalu vrniti v bazo.

Zaprte ceste v okolici

Zaradi požara je bila do 10. ure zaprta jadranska magistrala, nekatere druge ceste pa so še vedno zaprte. Številna mesta v okolici požara so od jutra tudi brez električne energije, saj so izklopili daljnovod.

J. R.