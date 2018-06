Obsodbe fizičnega napada na hrvaškega novinarja v Zadru

Nekdanji nogometaš hudo pretepel Hrvoja Bajla

30. junij 2018 ob 17:35

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Tako mednarodna kot evropska novinarska zveza (IFJ in EFJ) sta ostro obsodili fizični napad na hrvaškega novinarja Hrvoja Bajla, ki je bil hudo ranjen prejšnjo nedeljo v Zadru.

Novinarja je napadel podjetnik Jakov Surać, nekdanji igralec nogometnega kluba Zadar. Surać je najprej žalil Bajla, nato pa ga je fizično napadel na parkirišču sredi Zadra prejšnjo nedeljo zvečer. Zagrozil mu je, da bo Bajlu naslednjič "odrezal glavo", če bo nadaljeval s poročanjem o njegovih prijateljih.

Med drugim je zagrozil, da bo Bajlo končal kot lastnik zagrebškega tednika Nacional Ivo Pukanić, ki je bil umorjen v eksploziji podtaknjene bombe na parkirišču pred uredništvom tednika v Zagrebu leta 2008. Bajlo je moral poiskati zdravniško pomoč zaradi zlomljene roke in poškodb glave, ki so bile posledica Suraćevega napada.

Bajlo je slab teden po napadu v intervjuju za Portal Novosti dejal, da se kljub napadu ne bo predal, temveč se bo še dejavneje ukvarjal s svojim delom. Hrvaški novinar, ki je tudi lastnik portala Zadar News in novinar Nacionala ter Indexa.hr, je poročal o povezavah med športniki, politiki in pravosodnimi delavci v Zadru.

Pisal je o nezakonitem sodelovanju med nekdanjim županom Zadra Božidarjem Kalmeto in nekdanjim tajnikom na hrvaškem ministrstvu za promet, pomorstvo in infrastrukturo Zdravkom Livakovićem, s katerim sta po poročanju Portala Novosti osebna prijatelja s Suraćem.

Potem ko je zadrsko tožilstvo ovadilo Suraća zaradi fizičnega napada in hudih telesnih poškodb, je preiskovalni sodnik v Zadru napadalcu omogočil, da se brani s prostosti. Kot varnostni ukrep je naložil, da se Surać Bajlu ne sme približati na manj kot 50 metrov.

Organizacije pozivajo hrvaško vlado k ukrepanju

Mednarodni novinarski organizaciji sta po napadu pozvali hrvaške oblasti, naj sprožijo nujne ukrepe, upoštevajoč mednarodne konvencije za zaščito človekovih pravic in svobode izražanja, so sporočili iz hrvaškega novinarskega društva (HND), ki je napad na kolega Bajla obsodilo prejšnji ponedeljek. Ostre obsodbe so v preteklih dneh poslali tudi iz Organizacije za evropsko varnost in sodelovanje (Ovse), pa tudi iz regionalne platforma Zahodnega Balkana za medijske svoboščine in varnost novinarjev, ki predstavlja več kot 8.000 članov, so zapisali na spletni strani HND-ja.

HND je medtem zamenjal vodstvo, novi predsednik je postal Hrvoje Zovko, po tem, ko je Saša Leković odstopil zaradi nesoglasij pri podelitvi letnih nagrad društva. Društvo navaja, da je bil Bajlo tudi pred napadom deležen groženj zaradi svojih dokumentiranih prispevkov o političnih in poslovnih povezavah zadrskih mogotcev iz politike, pravosodja in športa, a pristojne hrvaške oblasti nobenega izmed primerov niso rešile.

HND spominja na grožnje

HND spominja, da hrvaške oblasti niso storile ničesar niti po tem, ko je pred kratkim hrvaški minister za veterane Tomo Medved grozil novinarju Index.hr Vojislavu Mazzoccu. "Državne institucije so s svojim molkom jasno stale ob strani napadalcev na novinarske pravice in na svobodo izražanja ter so tako spodbujale občutek strahu in nasilje v družbi," je povedal podpredsednik HND-ja Denis Romac.

J. R.