Obsodbe in nestrinjanje z novim severnokorejskim raketnim poskusom

Nova kršitev resolucij ZN-a

13. februar 2017 ob 10:46

Peking, Moskva, New York - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Potem ko je Severna Koreja poskusno izstrelila balistično raketo srednjega dosega, prihajajo odzivi svetovnih sil. Kitajska je izrazila svoje nasprotovanje, zaskrbljena je tudi Rusija. Druge države so poskus obsodile.

Kitajsko zunanje ministrstvo je v ponedeljek sporočilo, da Kitajska nasprotuje severnokorejskim poskusom, ki so v nasprotju z resolucijami Združenih narodov. Rusko zunanje ministrstvo je izrazilo zaskrbljenost zaradi zadnjega poskusa, tudi v Moskvi pa so izpostavili neskladnost z resolucijami ZN-a, poroča Reuters.

Rusija je pozvala vse vpletene države, naj ostanejo mirne in se vzdržujejo dejanj, ki bi lahko vodila v stopnjevanje napetosti na Korejskem polotoku.

Pjongjang je medtem potrdil, da je uspešno izvedel poskus balistične rakete zemlja-zemlja srednjega dosega. Ob tem je Severna Koreja še sporočila, da gre za nov tip severnokorejskega strateškega orožja, je poročala severnokorejska državna agencija KCNA. Južnokorejsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je raketa letela okoli 500 kilometrov, preden je padla v Japonsko morje.

Nujno zasedanje Varnostnega sveta

Zaradi poskusa, ki ga je izvedel Pjongjang, se bo na nujnem zasedanju sestal Varnostni svet ZN-a. Zasedanje so zahtevale ZDA, Japonska in Južna Koreja. V južnokorejskem obrambnem ministrstvu so raketni poskus obsodili in presodili, da gre za "oborožen izziv, da preizkusijo odziv nove ameriške administracije pod vodstvom predsednika Trumpa".

Izstrelitev sta medtem obsodila tudi ameriški predsednik Donald Trump in japonski premier Šinzo Abe. Ta je presodil, da gre za absolutno nedopustno dejanje in očitno kršitev resolucij ZN-a. Trump pa je Abeju zagotovil, da ima stoodstotno podporo Washingtona.

Severna Koreja v skladu z resolucijami Varnostnega sveta ZN-a ne bi smela preizkušati ne jedrskega orožja ne balističnih raket, vendar pa šest nizov sankcij ZN-a od prvega jedrskega poskusa leta 2006 ni prisililo režima v Pjongjangu v opustitev razvoja tega orožja, za katerega trdi, da je "izključno obrambne narave".

B. V.