Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! V Srbiji so že obsodili tudi več borcev, ki so odšli na bojišča v Ukrajini. Foto: Reuters Dodaj v

Obsodili sedem Srbov, ki so pošiljali borce in denar Islamski državi

Obsojeni na največ enajst let zapora

4. april 2018 ob 13:34

Beograd - MMC RTV SLO, STA

Posebno srbsko sodišče za organizirani kriminal, vojne zločine in teroristična dejanja je izreklo obsodilne sodbe sedmim ljudem, ker so zbirali denar za džihadistični skupini Islamska država in Fronta al Nusra ter jima pošiljali borce v Sirijo.

Obsojeni so bili na zaporne kazni od sedem in pol do enajst let.

Vseh sedem obdolžencev je muslimanov. Obsojeni so bili na podlagi zakona, ki prepoveduje sodelovanje srbskih državljanov v oboroženih spopadih v tujini. Gre sicer za sodbo na prvi stopnji, na katero se lahko obdolženci še pritožijo.

Trije obdolženci so bili obsojeni v odsotnosti. Eden izmed njih - domnevno vodja skupine - naj bi bil že ubit v Siriji, vendar to ni potrjeno. Sodišče je trem prisodilo enajst let zapora, eden je dobil deset let, dva sta bila obsojena na devet let in pol zapora, še en pa na sedem let in pol zaporne kazni.

Sedmerica obdolženih naj bi skupinama IS in Fronti al Nusra leta 2013 zagotovila najmanj 24 borcev iz Srbije in območja jugovzhodne Evrope. Sodelovali naj bi tudi pri urjenju borcev in zbirali denarna sredstva za ti teroristični organizaciji. Uredili naj bi tudi potovanje borcem na bojišča.

Na podlagi omenjenega zakona je bilo sicer na zaporne kazni obsojenih tudi več Srbov, ki so se pridružili bojem v Ukrajini.

A. P. J.