Obtožbe o spolnem nadlegovanju odnesle uglednega ameriškega kardinala

Pozivi k preiskavi, kako je lahko njegova kariera tako cvetela

28. julij 2018 ob 17:41

Vatikan - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Papež Frančišek je sprejel odstop uglednega ameriškega kardinala, 88-letnega Theodora McCarricka, ki je obtožen spolnega nadlegovanja najstnika pred skoraj 50 leti. Ostal je brez vseh privilegijev in pravic, ki izhajajo iz kardinalskega položaja.

McCarrickovo pismo o odstopu so v Vatikanu prejeli v petek, po navedbah Vatikana pa se bo moral umakniti na še neimenovani kraj, kjer bo vodil "življenje molitve in kesanja", dokler cerkveno sodišče ne bo razjasnilo očitkov proti njemu. McCarrick, ki je med letoma 2001 in 2006 vodil nadškofijo v Washingtonu, sicer velja za eno najpomembnejših osebnosti Katoliške cerkve v ZDA. Nekdanjega nadškofa v Washingtonu so tudi suspendirali z opravljanja duhovniške službe v javnosti v času sojenja na cerkvenem sodišču, so sporočili iz Vatikana.

Pretekli mesec so ameriški cerkveni uradniki dejali, da so obtožbe o spolnem nadlegovanju 16-letnega fanta pred skoraj 50 leti točne. McCarrick obtožbe zanika in pravi, da se ne spominja domnevne zlorabe. Od takrat se je pojavilo še več obtožb o spolnem nadlegovanju. 88-letnemu McCarricku po poročanju medijev med drugim očitajo, da je v času, ko je bil duhovnik v ZDA pred skoraj 50 leti, zlorabil najmanj dva mladoletnika, poleg 16-letnika še 11-letnika, in v hiši na plaži v New Jerseyju v spolne odnose silil duhovniške pripravnike.

Afera McCarricka je pretresla ameriško Katoliško cerkev, saj je desetletja veljal za uglednega cerkvenega dostojanstvenika.

Več poravnav z žrtvami spolnih zlorab

Pretekli teden je New York Times poročal, da sta dve škofiji v New Jerseyju, kjer je McCarrick kot nadškof deloval pred odhodom v Washington leta 2000, v letih 2005 in 2007 dosegli dogovor o izplačilu finančne odškodnine z moškimi, ki so McCarricka obtoževali, da jih je pred desetletji spolno zlorabil. Nekateri ameriški katoliški dostojanstveniki menijo, da bi moral Vatikan v ZDA poslati inšpektorja, ki bi ugotovil, kdo v hierarhiji je vedel za domnevne primere obtožb. "Vatikan mora preiskati in objaviti ugotovitve glede McCarrickovega hitrega vzpona po cerkveni hierarhiji in glede zelo uspešne kariere," je dejal Terence McKiernan, predsednik organizacije BishopAccountability.org, ki preiskuje primere spolnih zlorab v cerkvenih krogih.

K. T.