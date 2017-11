Obtožbe spolnega nadlegovanja: britanski politik naredil samomor, nove grožnje Charlie Hebdoju

Oxfordski profesor Ramadan obtožen posilstev

7. november 2017 ob 19:15

Valižanski politik Carl Sargeant je naredil samomor le nekaj dni po odstavitvi zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju. Medtem je francoski tednik Charlie Hebdo zaradi karikature profesorja Tariqa Ramadana, ki ga obtožujejo posilstev, prejel nove smrtne grožnje.

Carla Sargeanta so z mesta ministra za skupnosti in otroke v regionalni vladi Walesa odstavili pred štirimi dnevi, začasno pa so ga tudi izključili iz opozicijske laburistične stranke, ki je proti njemu zaradi obtožb več žensk zaradi spolnega nadlegovanja uvedla preiskavo. Politik je obtožbe zanikal in zahteval neodvisno preiskavo, da bi oprali njegovo ime.

Medtem je policija sporočila, da so doma našli njegovo truplo in da "njegova smrt ni sumljiva", poroča BBC. Njegovi domači, Sargeant je bil poročen in oče dveh otrok, ter vodja laburistov Jeremy Corbyn in valižanske oblasti so ob smrti 49-letnika izrazili pretresenost in užaloščenost. V znak spoštovanja je velški parlament danes delo prekinil.

Profesor z Oxforda po obtožbah vzel dopust

Univerzitetnega profesorja na Oxfordu in Guardianovega kolumnista Tariqa Ramadana sta po poročanju France24 dve Francozinji obtožili posilstva. V švicarskih medijih se je nato pojavilo še več obtožb o spolnem nasilju profesorja že v 80. in 90. letih. V Švici rojeni islamski akademik vse obtožbe odločno zavrača in trdi, da gre za kampanjo laži, ki so jo sprožili njegovi nasprotniki. Univerza v Oxfordu je medtem sporočila, da je 55-letni profesor vzel dopust.

Nove grožnje Charlie Hebdoju

Iz francoskega satiričnega tednika Charlie Hebdo so v ponedeljek sporočili, da so njihovi uslužbenci prejeli grožnje s smrtjo zaradi karikature islamskega učenjaka. Uredništvo te revije je bilo leta 2015 tarča džihadističnega napada, v katerem je bilo ubitih 12 ljudi.

Charlie Hebdo je v svoji najnovejši številki, ki je izšla prejšnjo sredo, objavil karikaturo Ramadana z veliko erekcijo s pripisom: "Jaz sem šesti steber islama," po kateri so prejeli več smrtnih groženj. Pariško tožilstvo je že sprožilo preiskavo o grožnjah s smrtjo zoper Charlie Hebdo, v kateri bodo po navedbah sodnega vira pregledali pisne grožnje s smrtjo in javno poveličevanje terorizma.

Urednik revije Laurent Sourisseau je dejal, da grožnje in sovražna elektronska sporočila po napadu januarja 2015 pravzaprav nikoli niso zares nehali prihajati. Tokrat so prejeli izrecne grožnje s smrtjo na družbenih omrežjih. "Težko je vedeti, ali gre za resne grožnje ali ne, vendar jih načeloma jemljemo resno in jih prijavimo," je dejal Sourisseau za radio Europe 1. Odgovornost za napad na Charlie Hebdo januarja 2015 je prevzela teroristična mreža Al Kaida. Džihadisti naj bi s tem želeli kaznovati novinarje revije za objavo karikatur preroka Mohameda.

Serija obtožb spolnih zlorab

V zadnjem času svetovno javnost pretresajo informacije o spolnih zlorabah v pomembnih institucijah. Po več obtožbah o spolnem nadlegovanju hollywoodskega režiserja Harveyja Weinsteina so spregovorile ženske v Evropskem parlamentu, tovrstne obtožbe so odnesle avstrijskega poslanca Petra Pilza, opravičiti se je moral nekdanji ameriški predsednik George Bush starejši, nazadnje je v javnost prišla še informacija o prijavah spolnih zlorab zaposlenih pri Združenih narodih.

Očitki spolnega nadlegovanja - vse od neprimernih opazk do posilstev - pretresajo tudi britansko politiko. Zaradi očitkov o spolnem nadlegovanju je prejšnji teden odstopil britanski obrambni minister Michael Fallon, primere štirih poslancev konservativne stranke pa preiskujejo v stranki. Enega poslanca so suspendirali tudi laburisti, v soboto pa je zaradi obtožb odstopil minister v škotski regionalni vladi, pristojen za varstvo in zaščito otrok, Mark McDonald. Pod drobnogledom je tudi podpredsednik britanske vlade Damian Green, ki očitke zanika.

Novi ukrepi britanskih strank

Voditelji najpomembnejših britanskih parlamentarnih strank so se v ponedeljek dogovorili o vzpostavitvi novih postopkov in okrepitvi ukrepov v boju proti spolnemu nadlegovanju ter zlorabi oblasti. Med drugim so se dogovorili za enoten pritožbeni postopek za žrtve spolnih napadov. Omogočili jim bodo tudi telefonsko svetovanje in neposredni stik z ustreznim sogovornikom.

