Obveščevalci: Severna Koreja razvija nove medcelinske rakete

Trump in Kim sta se dogovorila za popolno jedrsko razorožitev Korejskega polotoka

31. julij 2018 ob 07:34

Pjongjang - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Severna Koreja razvija nove balistične rakete, trdijo ameriški obveščevalci, ki so prek satelitskih posnetkov zaznali nadaljevanje takšnih dejavnosti v tovarni, v kateri so izdelali prvo medcelinsko raketo, ki lahko doseže tudi ZDA.

Po besedah neimenovanega ameriškega vira še ni znano, kako daleč je Pjongjang pri razvijanju novega izstrelka, ki bi pomenil kršenje dogovora z junijskega vrha v Singapurju med ameriškim in severnokorejskim predsednikom, Donaldom Trumpom in Kim Džong Unom. Kot poroča Washington Post, Severna Koreja nadaljuje tudi plemenitenje urana, medtem ko razstavlja testni objekt, ki je odslužil svojemu namenu.

Trump je po vrnitvi s srečanja s Kimom zatrdil, da "jedrska nevarnost Pjongjanga več ne obstaja". To izjavo je utemeljil na dokumentu, ki sta ga podpisala s Kimom in v katerem Severna Koreja izraža zavezo denuklearizaciji Korejskega polotoka.

Nove rakete hwasong-15?

Severna Koreja razstavlja testni objekt Sohae, kjer so že uspešno preizkusili medcelinske rakete in ga več ne potrebujejo. A ameriški obveščevalci so ugotovili, da v objektu Sanumdong poteka delo na najmanj eni ali dveh medcelinskih raketah hwasong-15, ki lahko dosežeta vzhodno obalo ZDA. Delo naj bi še naprej potekalo tudi v objektu za plemenitenje urana Kangson. Državni sekretar ZDA Mike Pompeo je junija v senatu priznal, da Severna Koreja še naprej proizvaja jedrski material za bombe, glede raket pa se ni izjasnil.

Ugotovitve ameriških obveščevalcev potrjuje tudi neprofitna skupina iz Kalifornije Program proti širitvi jedrskega orožja Vzhodne Azije pri Centru za študije proti širitvi James Martin v Monterreyu. Ta skupina je analizirala dostopne komercialne satelitske posnetke. Direktor programa Jeffrey Lewis je dejal, da je Sanumdong aktiven kot vedno doslej in da gradijo medcelinske rakete ter vozila za izstrelitev. Podobno velja tudi za Kangson.

Figa v žepu?

Ameriški obveščevalci naj bi prav tako ugotovili, da je v ospredju razprav voditeljev Severne Koreje po vrhu s Trumpom vprašanje, kako Američane zavesti glede števila jedrskih konic in jedrskih objektov ter kako prinesti naokoli mednarodne inšpektorje, če bodo prišli v državo. Ena možnost je na primer priznati obstoj 20 jedrskih konic in jih uničiti pred očmi vsega sveta, obenem pa skriti več deset drugih.

A. P. J.