Očeta teniškega asa Philippoussisa aretirali zaradi spolnih zlorab otrok

Nikolaos Philippoussis dela v ZDA kot teniški trener

27. julij 2017 ob 10:20

San Diego - MMC RTV SLO

V San Diegu so zaradi suma spolnih zlorab dveh otrok aretirali Nikolaosa Philippoussisa, teniškega trenerja in očeta nekdanjega avstralskega teniškega zvezdnika Marka Philippoussisa.

Kot poroča San Diego Union-Tribune, ki se sklicuja na šerifov urad, so 68-letnega Philippoussisa prijeli v torek na njegovem domu. Oblasti so ob tem sporočile le, da sta obe domnevni žrtvi mlajši od 14 let, trenira pa jih Philippoussis.

Po navedbah šerifovega načelnika Grega Rylaarsdama so Philippoussisa aretirali na podlagi 12 točk obtožnice zagrešitve opolzkih dejanj z otrokom, mlajšim od 14 let, in dveh točk zagrešitve spolnih aktov z otrokom, maljšim od desetih let.

"Na tej točki nič ne kaže, da je žrtev še več, a če ima kdorkoli informacije glede tega primera, naj nas pokliče," je pozval Rylaarsdam.

Philippoussis najvišje do osmega mesta

Danes 40-letni Mark Philippoussis se je najvišje v karieri povzpel na osmo mesto ATP-lestvice in se uvrstil v dva finala turnirjev za grand slam - na OP ZDA leta 1998 in v Wimbledonu leta 2003. Kariero, med katero je osvojil 11 turnirjev, je sklenil leta 2015. Zaradi poškodb je bil veliko časa odsoten z igrišč, leta 2009 pa je tudi bankrotiral.

Oče, sicer Grk, ki se je z družino preselil v Avstralijo, je bil njegov trener do leta 2006, ko se je z njim razšel in v poskusu oživitve svoje teniške kariere za trenerja najel Petra McNamaro.

