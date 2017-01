Očitki na račun Trumpove kritike ikone boja za državljanske pravice

Trump se je sprl tudi z Johnom Lewisom

15. januar 2017 ob 13:14

Washington - MMC RTV SLO

Potem ko je ameriški kongresnik John Lewis, ikona boja za državljanske pravice, dejal, da zanj Donald Trump ni legitimen predsednik, je ta odvrnil, da Lewis "le govori" in premalo dela.

Lewis, demokrat, je v petek namreč dejal, da se ne udeležil Trumpove inavguracije, češ da Trump ni legitimni predsednik. Trump je v odzivu na družbenem omrežju Twitter zapisal, da bi se moral Lewis raje osredotočiti na skrb za svoje volivce in volivke. Dodal je, da je Lewisovo okrožje v "groznem stanju", Lewisa pa je obtožil, da samo govori in nič ne naredi. "Žalostno," je svoj tvit končal Trump.

Lewisovi podporniki so se ostro odzvali. Kot sporočajo, je Lewis, ena najvidnejših osebnosti gibanja za državljanske pravice v šestdesetih letih 20. stoletja, junak in ikona.

Kot poroča BBC, je Lewis sicer še zadnji preživeli govornik s Pohoda na Washington leta 1963, ki ga je vodil Martin Luther King, v njegov bran pa so se zdaj postavili številni politiki in estradniki.

Spor pred dnevom Martina Luthra Kinga

Do spora med Trumpom in Lewisom je prišlo ravno pred dnevom Martina Luthra Kinga, ki bo 16. januarja. Lewis je bil sicer Kingov sodelavec in prijatelj. Zaradi svojega boja za enakopravnost temnopoltih je Lewisa tudi pretepla policija, leta 1965 je tako utrpel poškodbe glave.

Aktivisti za državljanske pravice, ki jih vodi Al Sharpton, so medtem začeli s protesti, ki bodo trajali do Trumpovega prevzema oblasti 20. januarja. Več tisoč protestnikov se je v zelo nizkih temperaturah odpravilo k spomeniku Martinu Luthru Kingu in vzklikalo "Ni pravice, ni miru".

B. V.