Od varčevanja utrujeni Grki znova stavkajo

86 milijard evrov vreden sveženj pomoči se bo iztekel avgusta

14. december 2017 ob 13:48

Atene - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Grki so znova na ulicah, saj v državi poteka splošna stavka, s katero javni sektor izraža nasprotovanje varčevalnim ukrepom in reformi trga dela. Ohromljen je javni promet, vlaki in ladje ne vozijo, težave so tudi v letalskem prometu.

Protesta se je udeležilo 10.000 delavcev, upokojencev in študentov, ki so se mirno sprehodili do stavbe parlamenta, v kateri so poslanci razpravljali o proračunu za leto 2018. Sprejeli naj bi ga prihodnji teden. Stavkajoči so klicali: "Sram vas bodi" in "Konec laži". Grški sindikati - tako sindikat zasebnega sektorja GSEE in sindikat javnega sektorja ADEDY - so organizirali 24-urno splošno stavko, s katero izražajo nasprotovanje nadaljnjim rezom v proračun in ukrepom, s katerimi bi povečali mobilnost delovne sile v državi.

Grško finančno ministrstvo v predlogu proračuna za prihodnje leto ohranja visoke davčne prihodke, s katerimi naj bi dosegli, da bo proračun, brez upoštevanja poplačila dolgov upnikom, imel presežek v višini 3,8 odstotka bruto domačega proizvoda.

Na zahtevo mednarodnih posojilodajalcev pa grška vlada spreminja tudi razmere na trgu dela, med drugim omejuje pravico do stavke.

Med gospodarsko krizo je zaposlitev izgubilo na tisoče Grkov, pokojnine v državi pa so se znižale za več kot tretjino. Premier Aleksis Cipras je leta 2015 zmagal na volitvah z obljubo, da bo naredil konec ostremu varčevanju, a je nato podpisal dogovor za 86 milijard evrov vredno mednarodno pomoč, ki se bo iztekla avgusta prihodnje leto. Ciprasu se bo mandat iztekel leta 2019.

A. P. J.