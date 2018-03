Odgovor Rusija ZDA: Izgon 60 diplomatov in zaprtje ameriškega konzulata

Moskva odgovarja z recipročnimi ukrepi

29. marec 2018 ob 20:45

Moskva - MMC RTV SLO, STA

V odgovor na ameriški izgon 60 ruskih diplomatov in zaprtje ruskega konzulata v Seattlu po napadu z živčnim strupom v Veliki Britaniji se je Moskva odločila za povračilni izgon 60 ameriških diplomatov in zaprtje ameriškega konzulata v Sankt Peterburgu.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je napovedal, da so ameriškega veleposlanika v Rusiji obvestili o "povračilnih ukrepih", ki vključujejo "izgon enakega števila diplomatov in umik dovoljenja za delovanje ameriškega konzulata v Sankt Peterburgu", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Moskva je za persone non grate označila 58 ameriških diplomatov v Moskvi in dva v Jekaterinburgu, poročanje ruske tiskovne agencije Interfax prenaša BBC.



Izgoni tudi diplomatov drugih držav

Tudi za več kot 20 drugih držav, ki so sledile Veliki Britaniji in ZDA ter izgnale ruske diplomate, je napovedal enake ukrepe. Tako bo diplomatska predstavništva v Rusiji moralo zapustiti enako število diplomatov, kot so jih izgnale države.

Rusija po besedah Lavrova odgovarja na "popolnoma nesprejemljiva dejanja proti Rusiji, do katerih prihaja pod hudim pritiskom ZDA in Velike Britanije pod pretvezo t. i. primera Skripal".

Nekdanji ruski dvojni agent in njegova hči Julija sta bila 4. marca v Salisburyju v Združenem kraljestvu napadena z živčnim strupom novičok, za kar London in zahodne zaveznice krivijo Moskvo. Ta odgovornost ostro zavrača.

Velika Britanija je zaradi napada izgnala 23 ruskih diplomatov. Moskva pa je na to že odgovorila z izgonom enakega števila britanskih diplomatov iz Rusije.

Slovenija se za izgon ruskih diplomatov ni odločila, je pa slovenski zunanji minister Karl Erjavec, ki opravlja tekoče posle, v skladu z odločitvijo vlade na posvet poklical slovenskega veleposlanika v Moskvi Primoža Šeliga.

B. V.